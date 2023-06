Dr. Jochen Preßmar wird neuer Chefarzt an der Klinik in Mindelheim

Der Mediziner leitet ab Juli die Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie.

In seiner jüngsten Sitzung hat der Aufsichtsrat des Klinikverbunds Allgäu Dr. Jochen Preßmar als neuen Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie für die Klinik Mindelheim berufen. Der vorherige Chefarzt, Dr. Thomas Seeböck-Göbel hatte aus privaten familiären Gründen um einen Aufhebungsvertrag gebeten.

„Wir freuen uns sehr, dass wir so schnell einen kompetenten Nachfolger für die Chefarztposition finden konnten“, sagt Florian Glück, Geschäftsführer des Klinikverbunds Allgäu. „Dr. Preßmar ist ein wahrer Glücksfall. Er bringt sowohl fachlich als auch menschlich alles mit, was wir uns von einem Chefarzt wünschen. Er ist der Richtige, um die Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie an der Klinik Mindelheim weiter auszubauen und zu stärken.“

Der neue Chefarzt an der Mindelheimer Klinik hat bisher in Erlangen gearbeitet

Preßmar ist Facharzt für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie sowie spezielle Unfallchirurgie. Darüber hinaus hat er eine viszeral chirurgische Ausbildung und Kenntnisse auf gefäßchirurgischem Gebiet. Bis zuletzt war er Oberarzt der unfallchirurgischen und orthopädischen Klinik an der Uniklinik Erlangen. Das Ziel des neuen Chefarztes ist es, die unfallchirurgische Versorgung in Mindelheim auszubauen – und das immer persönlich, individuell und verbindlich. „Das sind wichtige Werte in der Patientenversorgung für mich“, sagt Preßmar. Mögliche Schwerpunkte für die Unfallchirurgie in Mindelheim sieht Preßmar in der Alterstraumatologie sowie in der Kindertraumatologie.

Preßmar wird bereits zum 1. Juli den Chefarztposten an der Klinik Mindelheim antreten. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die Herausforderung, die immer an den Auf- und Ausbau einer Abteilung geknüpft ist. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt der neue Chefarzt.

