Drei Autos krachen auf der Bundesstraße bei Mindelheim aufeinander

Bei einem Auffahrunfall an einer mobilen Ampel entstand bei Mindelheim beträchtlicher Schaden.

Auf der Bundesstraße 16, kurz vor Mindelheim, hat es am Montagvormittag gekracht. Laut Polizei stand dort eine mobile Ampel, weil Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Fahrbahnrand tätig waren. Als die Ampel auf Gelb sprang, bremsten zwei Autofahrer ab und hielten an. Die Fahrerin eines weiteren Wagens bemerkte dies zu spät und fuhr auf den hinteren Wagen auf. Kurz darauf übersah eine weitere Autofahrerin den Unfall und fuhr ebenfalls auf die Fahrzeuge auf. (mz)

Nach dem Unfall kam es zu Behinderungen auf der Bundesstraße 16

Keiner der Beteiligten wurde bei dem Unfall verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro und es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Bundesstraße. (mz)