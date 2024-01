Drei Betrugsversuche mit Kreditkartendaten

Online-Shopping mit unerwünschtem Ausgang verursacht beträchtlichen Schaden. Mindelheimer Polizei rät zur Vorsicht.

Unabhängig voneinander wurden am Freitag drei Betrügereien mit Kreditkarten bei der Polizei Mindelheim gemeldet. Eine 35-Jährige wollte bei einem Onlinewarenhaus Kleidung und Schuhe bestellen. Laut Polizei bemerkte sie zu spät, dass es sich bei der Homepage um einen Fakeshop handelte. Nach Eingabe der Kontodaten wurde ein geringer dreistelliger Betrag abgebucht. Im zweiten Fall wollte ein 61-Jähriger einen Handel über ein Onlineportal mit der extra vorgesehenen und sicheren Bezahlfunktion durchgeführt werden. Der Geschädigte gab auch hier seine Kreditkartendaten an und stellte am nächsten Tag eine unberechtigte Abbuchung von über 800 Euro fest. Eine 19-jährige Unterallgäuerin hatte laut Polizei ebenfalls Pech. Sie gab ihre Daten in der letzten Zeit nirgends an, weshalb ein Datenleck der Ursprung sein könnte. Sie entdeckte drei unberechtigte Abbuchungen in Gesamthöhe von mehreren hundert Euro auf ihrem Kreditkartenkonto. Alle Geschädigten veranlassten schnellstmöglich eine Karten- und Kontosperrung, um weiteren Schaden zu verhindern und erstatteten Anzeige. Die Polizei rät dringend, vorsichtig bei der Weitergabe persönlicher Daten zu sein und einen möglichen Geldfluss vorher genau zu prüfen. (mz).