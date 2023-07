Mindelheim

18:00 Uhr

Drogeriemarkt Müller bleibt in der Mindelheimer Innenstadt

Plus Eine lange Zitterpartie ist vorerst zu Ende: Der Drogeriemarkt Müller kehrt der Mindelheimer Altstadt nun doch nicht den Rücken. Ein wichtiger Magnet bleibt erhalten.

Im Frühjahr hatte der Drogeriemarkt Müller vorgehabt, ins Industrie- und Gewerbegebiet umzuziehen und damit den Standort in der Mindelheimer Altstadt aufzugeben. Damit war die Sorge verbunden, dass die Innenstadt einen ihrer wichtigsten Magneten verliert. Jetzt konnte die Stadt Mindelheim Entwarnung geben.

Pressesprecherin Julia Beck teilte am Montag die gute Nachricht in diesen zwei Sätzen mit: „Die Stadt freut sich, dass der Drogeriemarkt Müller den Mietvertrag am bisherigen Standort in der Maximilianstraße verlängert hat. Somit ist der Fortbestand des Marktes, der zur Attraktivitätssteigerung und Belebung der Innenstadt beiträgt, weiterhin gesichert.“

