Echo-Open-Air feiert Premiere: ein Festival für die Region

Anfänglich träumte Franziskus Steber nur von einer großen Geburtstagsparty. Jetzt organisiert er mit drei Freundinnen und Freunden ein mehrtägiges Musikfestival im Unterallgäu. Brass WG, Stepfather Fred und Ape Army sind nur einige der Bands, auf die sich die Besucherinnen und Besucher am 16. und 17. August freuen können.

„Das Motto des Festivals lautet: Von uns für euch“, sagt Steber. Denn die meisten Bands kommen aus dem Unterallgäu. Und Steber hofft, dass die Menschen aus der Region sich von dem Line-up angesprochen fühlen. Er selbst spielt in verschiedenen Bands mit, singt im Chor und arbeitet als Klavierlehrer. Wohl auch deshalb ist es ihm wichtig, lokalen Bands die Möglichkeit zum Spielen zu geben. Außerdem möchte er etwas für jüngere Menschen anbieten. „Es braucht Leute, die den Mut haben, so etwas in die Hand zu nehmen“, sagt er.

Echo-Festival: Musikalisch ist vieles geboten

Franziskus Steber organisiert das Festival gemeinsam mit Philipp Miller, Daniela Stäger und Alexander Munzert. Die vier kommen aus Mindelheim und wollen deshalb etwas für die Region organisieren. Um die Ticket- und Getränkepreise möglichst günstig zu halten, helfen viele Ehrenamtliche auf dem Festival aus. Die Organisatorinnen und Organisatoren sind aber noch auf der Suche nach weiteren Ehrenamtlichen. Gewinnorientiert ist das Festival nicht, Steber hofft aber, dass sie am Ende keinen Verlust machen.

Musikalisch ist das Festival vielseitig: Von Rock über Pop bis Reggae sind viele Musikrichtungen vertreten. Insgesamt treten 23 Bands und DJs auf zwei Bühnen und einem Disco-Floor auf. Der Acker nahe Westernach, wo das Festival stattfinden wird, bietet Platz für etwa 800 Personen und außerdem die Möglichkeit zu zelten. Am Freitag geht es um 17 Uhr mit der ersten Band los, am Samstag kann ab 12 Uhr mit Bieryoga in den Tag gestartet werden, bevor nachmittags die Stadtkapelle Mindelheim das musikalische Programm eröffnet. An beiden Tagen spielen die Bands bis Mitternacht, danach wird noch für zwei Stunden im Disco-Zelt aufgelegt.

Das Organisations-Team muss sich um vieles kümmern

Auch das auf dem Gelände angebotene Essen kommt aus der Region. Es wird einen Streetfood-Markt mit Burgern, Pizza, Sushi und Eis geben. Doch neben der Organisation von Musik und Essen müssen sich Steber und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter auch um Strom, Wasser, Abwasser und Müllentsorgung kümmern. „Es hilft, so etwas nicht zum ersten Mal zu organisieren“, sagt Steber. Er hat zuvor beispielsweise bereits das „MN Rocks“ oder „Fantastic White“ organisiert.

Bisher hätten sie schon viel Zuspruch bekommen, sagt Steber. Bei einem Info-Abend für Anwohnerinnen und Anwohner sorgten sich jedoch einige auch um ihre Tiere und mögliche Verschmutzungen. Die Veranstalter wollen ihnen entgegenkommen und bieten den Anwohnerinnen und Anwohner ein Gratis-Tagesticket an. Für alle anderen gibt es die Tickets beim MZ-Kartenservice in Mindelheim und Bad Wörishofen (Telefonnummern 08261/9913-75 und 08247/35035).