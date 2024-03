Edu-Lab am Maristenkolleg: Hier fragt niemand, warum er das lernen muss

Künstliche Intelligenz, 3D-Druck und Virtual Reality: Im hochmodernen Edu-Lab am Maristenkolleg in Mindelheim werden junge Leute fit gemacht für die Zukunft.

Das Maristenkolleg in Mindelheim hat sein hochmodernes Edu-Lab eröffnet. In diesem Kompetenzzentrum für Schulwerksschulen konnten die Besucher Einblicke gewinnen in die Programmierung von Robotern, wie 3D-Modelle erstellt werden oder mit VR-Brillen Umgebungen in einer virtuellen Realität erleben. Vertreter der Firmen Wanzl, Finsterwalder, Grob und Kuka waren vor Ort, denn diese Unternehmen unterstützen das Projekt und fördern damit die Basis für geeignete Auszubildende. Frank Zimmermann von Kuka, zuständig für die Kooperation mit Bildungseinrichtungen erklärte: „Geplant ist, dass die Schüler Roboter mit Legobausteinen zusammensetzen. Die Programmierschnittstelle oder Oberfläche liefern wir und gewährleisten einen schnellen Einstieg der Schüler zu modernsten Steuerungsmodulen, wie sie auch in der industriellen Produktion verwendet werden.“ Momentan stehen auch noch zwei Industrieroboter zum Üben zur Verfügung.

Beim 3D-Druck ist für die Schüler in Mindelheim sogar der Abfall interessant

In einem weiteren Raum wurde der 3D-Druck präsentiert. Die Besucher konnten am Computer mithilfe einer Lernsoftware erste einfache dreidimensionale Formen zeichnen und fertig ausgedruckte Exponate bestaunen, die in den Kursen im Maristenkolleg entstanden sind.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Thomas Groß, einer der Lehrer im Edu-Lab-Team, erklärte: „Die Schüler sind begeistert, sie reißen mir sogar noch den Müll aus der Hand, also Modelle die nicht korrekt ausgedruckt wurden. Und kein einziger Schüler fragt, warum er das lernen soll, wie manchmal in anderen Fächern!“

Landtagsabgeordneter Peter Wachler war ganz begeistert und kommentierte wortreich mit der VR-Brille im Gesicht seinen virtuellen Sprung aus dem Flugzeug und den Fallschirmflug über Dubai mit Aussicht auf Palmen und Strand.

Im Edu-Lab am Maristenkolleg in Mindelheim können Schülerinnen und Schüler auch Roboter aus Legosteinen bauen. Foto: Ulla Gutmann

Das Schulwerk hat viel investiert in Räume und technische Geräte und praktisch alle Wünsche zum Edu-Lab im Maristenkolleg erfüllt, freute sich Nicole Hofmann, Schulleiterin der Realschule. Das speziell geschulte Edu-Lab-Team begleitet Schülergruppen, zeigt den Umgang mit modernster Hard- und Software und fördert selbstständiges, teamorientiertes Arbeiten.

Auch andere Schule können die neue Einrichtung am Maristenkolleg nutzen

Workshops können auch von anderen Schulen des Schulwerks über eine Anmeldeplattform gebucht werden. Ein Leuchtturmprojekt, bei dem in Zukunft auch KI zum Einsatz kommen soll. Diese könnte bei der Videobearbeitung helfen, beim Programmieren von Drohnen oder der Gestaltung von eigenen Virtual-Reality-Umgebungen.