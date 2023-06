Mindelheim

vor 17 Min.

Amerikaner in Mindelheim: Wilbur Jobe ist Naturschützer seit 50 Jahren

So kannte man ihn über viele Jahre: Dr. Wilbur Jobe im Rettungseinsatz für wandernde Kröten.

Plus Es gab eine Zeit im Leben des Dr. Wilbur Jobe, da wäre er am liebsten Rennfahrer geworden. Längst hat er das hinter sich gelassen und steht auf der anderen Seite.

Von Johann Stoll

Wer Dr. Jobe in den vergangenen Jahren in Mindelheim begegnet ist, traf ihn oft beim Gassigehen an. Sein Hund Joey, ein ebenso kluger wie liebenswerter Sheltie, war ihm und seiner Frau Ein und Alles. 13 Jahre alt wurde der treue Begleiter. Er fehlt im Hause Jobe.

89 Jahre ist Dr. Jobe inzwischen. Im Dezember wird er 90. Sich mit ihm zu unterhalten, ist stets ein Vergnügen, auch wenn er sich über sich selbst ärgert, weil er nicht mehr sofort alle Namen parat hat. Wenn er aus seinem Leben erzählt, ist das nicht nur eine Reise durch die Jahrzehnte - von Amerika nach Deutschland. Es ist auch die Geschichte eines Mannes, der sich anfangs noch wenig Gedanken um Natur und Umwelt gemacht, der aber längst umgedacht hat. Es ist die Geschichte vom Saulus, der zum Paulus wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

