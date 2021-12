Mindelheim

vor 26 Min.

Ein Bikepark für die Mindelheimer Schwabenwiese

Nicht nur mit Fahrrädern, sondern auch mit Rollern lässt sich der Pumptrack befahren, wie hier in Betzigau. 350.000 Euro will der Mindelheimer Stadtrat in eine solche Anlage investieren.

Plus Die Stadträte reagieren begeistert auf die Idee von Alpenverein und Veloclub, eine spezielle Mountainbikestrecke in Mindelheim zu schaffen. Was es damit auf sich hat.

Von Johann Stoll

Wer hätte das geahnt: Nahezu der komplette Mindelheimer Stadtrat ist derart radbegeistert, dass die Stadt 350.000 Euro in einen Bike-Übungsparcours an der Schwabenwiese investieren will. Nur Michael Gerle (BG) entzog sich dieser Euphorie. Die Idee hatten drei Herren, die auch schon dem Jugendalter entwachsen sind.

