Autorin Tina Schlegel im Interview: So kam es zu ihrem ersten Liebesroman

Die Mindelheimer Krimi-Autorin Tina Schlegel hat einen neuen Roman herausgebracht. Doch "Vier Herzen am See" ist ganz anders als ihre bisherigen Bücher.

Wie sind Sie darauf gekommen, nach so vielen Krimis nun einen Liebesroman zu schreiben?



Tina Schlegel: Ganz ehrlich? Das war einfach eine glückliche Fügung. Die Arbeit an meinem letzten Kriminalroman hat mich ordentlich mitgenommen. Die Recherchen zur Gewalt gegen Frauen, der von mir erdachte Fall, das hat schon gezehrt. Außerdem war die Nachrichtenlage ja so, dass man sich irgendwie ein wenig Leichtigkeit wünschte. Ich habe mir also überlegt, mich an einen anderen Stoff zu setzen. Da rief der Verlag bei mir an: Sie wollen mit einem neuen Genre auf den Markt gehen und ob ich mir vorstellen könnte, das Genre "Liebesromane" zu eröffnen. Da war ich erst einmal sprachlos, dann sehr glücklich. Es ist so gesehen eine Auftragsarbeit, wobei der Inhalt mir überlassen war.

Wie sind Sie dann auf den Inhalt gekommen?



Schlegel: Ich habe mich erst einmal damit auseinandergesetzt, was alles zu dem Genre gehört und mir dann überlegt, welche Themen mich interessieren. Das ist eigentlich genauso wie bei meinen Kriminalromanen. Zuerst steht die Suche nach dem übergeordneten Thema, dann überlege ich mir einzelne Handlungsstränge. Ich habe mich für eine Familienthematik entschieden sowie für die Frage nach der Bedeutung von Heimat und Freundschaft.

Nicht zu vergessen natürlich das Thema Wein, das immer wieder auftaucht. Interessieren Sie sich selbst für Wein oder mussten Sie sich die Infos anlesen?



Schlegel: Ich fand Wein und Weinanbau schon länger ein spannendes Thema und oft hatte ich mir überlegt, mich da mal einzuarbeiten. Der Roman war eine willkommene Gelegenheit, das auch endlich zu tun. Da gibt es unheimlich viel zu entdecken, was aber leider noch nicht gleichbedeutend ist, dass man das alles auch herausschmeckt.

Wie würden Sie den Inhalt des Buches zusammenfassen?



Schlegel: Es erzählt die Geschichte der Familie Sonnbach, die in Konstanz am Bodensee seit Generationen ein Weinlokal betreibt. Die jüngste ist Marlene mit fünf Jahren, Familienältester ist Harald Sonnbach mit über 90. In der Mitte steht Sophie, gerade 40 geworden, alleinerziehende Mutter von Marlene. Zu Beginn lebt sie in Frankfurt, ist dort zwar nicht richtig glücklich, kann sich aber nicht aufraffen, ihr Leben umzukrempeln. Als ihre Eltern unerwartet bei einem Unfall ums Leben kommen, verlangt der Großvater, dass sie die Weinstube in Konstanz übernimmt. Sophie sieht sich mit einem Berg von schwierigen Entscheidungen konfrontiert und merkt, dass es Zeit wird, grundsätzlich über ihr Leben nachzudenken. Ich wollte einen sowohl heiteren wie tiefsinnigen Roman über die Relativität des Älterwerdens und beste Freundinnen, über Abschiede und eine Heimkehr, über Geheimnisse und das bitter-süße Gefühl von Sehnsucht schreiben.

Wie viel von Ihrer eigenen Tochter und Ihnen stecken in den Charakteren von Marlene und Sophie?



Schlegel: Es fließen immer eigene Erfahrungen in Romane ein, wahrscheinlich kann sich davon kaum eine Autorin oder ein Autor freimachen. Es macht ja auch Sinn, über Dinge zu schreiben, von denen man eine Ahnung hat. Folglich steckt in dem Roman auch einiges von meiner Tochter und mir. Manche Wortwechsel kann man sich auch nur schwer ausdenken. Das meiste ist dann aber doch fiktiv.

Wieso sollten Fans Ihrer Krimis das Buch lesen?



Schlegel: Überschneidungspunkte liegen sicher in der Herangehensweise an ein Thema und an die Charaktere. Mich interessieren Menschen und ihre Verhaltensweisen. Menschen, die meine Krimis gern gelesen haben, wissen zu schätzen, dass meine Figuren sich entwickeln, dass sie Tiefe haben, dass ihre Erlebnisse Konsequenzen für ihre Persönlichkeit haben. In meinem Liebesroman habe ich ebenfalls versucht, den Figuren eine nachvollziehbare Vergangenheit zu geben und gleichzeitig noch Spielraum für weitere Entwicklungen zu lassen.

Und wieso sollten Menschen das Buch lesen, die noch keinen Krimi von Ihnen in der Hand hatten?



Schlegel: Wenn jemand keine Toten, keine Gewalt und nichts Düsteres lesen will, kann ich ihn nicht von einem Krimi von mir überzeugen. Wer aber darüber hinaus grundsätzlich interessiert ist, wie ich eine Geschichte und meine Figuren aufbaue und wie ich schreibe, hat hier die Gelegenheit und ein ganz anderes Themenfeld.

Welches Gefühl soll das Buch beim Lesen hinterlassen?



Schlegel: Ich fand schon beim Schreiben die Vorstellung schön, dass es viele leichte Momente in der Geschichte gibt, die Leserinnen und Leser zum Lächeln bringen. Die Szenen zwischen Mutter und Tochter, jene mit den so verschiedenen Freundinnen oder aber die Szenen bei den Ausflügen mit Hund – das machte mir beim Schreiben große Freude. Gleichwohl gibt es auch schwere sowie traurige Geschichten, die meine Figuren meistern müssen. Ob es ein reiner Wohlfühlroman ist? Ich denke, das hängt davon ab, wie dicht die Lesenden an den Themen sind. Auf jeden Fall ist es eine Geschichte, in der die Figuren alle etwas Gutes für sich entdecken und das finde ich schon mal sehr befriedend.

Zur Person: Tina Schlegel schreibt regelmäßig für unsere Redaktion und hat schon mehrere Kriminalromane veröffentlicht. "Vier Herzen am See" ist ihr erster Liebesroman.