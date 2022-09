Ein Dachboden voller Schätze

Plus Das Depot des Mindelheimer Heimatmuseums beherbergt unzählige Objekte, darunter so manche Kuriosität.

Fans von Entrümpelungsexpertin Marie Kondo würde beim Blick auf den Dachboden des Mindelheimer Heimatmuseums vermutlich das kalte Grausen überkommen. Denn dort ist es ziemlich voll und derzeit auch nicht ganz so ordentlich, wie Museumsleiter Markus Fischer das gerne hätte. Er ist gerade damit beschäftigt, den Dachboden zu räumen, der als Depot des Heimatmuseums dient – und eine wahre Fundgrube für außergewöhnliche Schätze ist.