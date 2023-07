Mindelheim

Ein ganz besonderes Dankeschön nach der Erdbeben-Hilfe

Plus Was für eine klasse Aktion: Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei hatte Neco Durmus um Spenden gebeten. Jetzt hat der Mindelheimer Gutes zurückgegeben.

Neco Durmus stammt aus einem Dorf in Ost-Anatolien. Seit 1979 lebt er in Mindelheim und betreibt in der Altstadt das Lokal „La Pizzeria“. Durch das verheerende Erdbeben waren alle Häuser in seinem Heimatort zerstört. Daraufhin startete der 57-Jährige eine Hilfsaktion.

Der Mindelheimer Wirt war überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Innerhalb weniger Tage hatten ihm Frauen und Männer in seinem Lokal Geld zugesteckt. Am Ende waren es 6500 Euro. Der Wirt hatte im Restaurant eine Spendenbox für die Erdbebenopfer aufgestellt. Das Geld allein ist es aber nicht, was ihn so gerührt hat. „Es kamen auch Kinder ins Lokal“, erzählte er voller Dankbarkeit. Da waren einige noch so klein, dass sie die Spendenbox nicht ohne Weiteres mit ihren kurzen Ärmchen erreichen konnten. Und so haben sich manche hochtragen lassen, damit sie 50 Cent oder einen Euro in die Box werfen konnten.

