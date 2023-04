Mindelheim

Ein Gebet mit dem Pinsel: Annelore und Hubertus Hess schreiben Ikonen

Plus Ein einziges Buch vermag ein Leben zu verändern. Als die Mindelheimerin Annelore Hess vor Jahren in den Ruhestand trat, schenkte ihr ihr Mann einen außergewöhnlichen Bildband.

Von Johann Stoll

Die Eheleute Hess sind weit herumgekommen in ihrem beruflichen Leben. Sie waren Grundschullehrer in Karlsruhe, Stuttgart, Friedrichshafen, Weil am Rhein und Freudenstadt im Schwarzwald. Ihre Kindheit hat Annelore Hess in Weißenburg in Mittelfranken erlebt. Beide haben ihren Lehrerberuf geliebt, besonders wenn sie Kinder zum Theaterspielen motivieren konnten. Vor 17 Jahren sind sie nach Mindelheim gezogen, um ihren Kindern und Enkeln näher zu sein.

Annelore Hess aus Mindelheim schreibt Ikonen. Diese Ikone ist eine Darstellung der Kopten, also der Christen in Ägypten. Rechts ist Christus zu sehen, links Apamenas. Auffallend sind die großen Augen und die gerundeten Falten der Gewänder. Foto: Johann Stoll

Was aber tun als Ruheständler in einer Stadt, die sie erst noch kennen und schätzen lernen sollten? Gibt es nicht eine Leidenschaft, die idealerweise beide teilen? Nur herumsitzen, das wollten sie auf keinen Fall. Annelore und Hubertus Hess sind tiefgläubig. Und sie teilen schon seit vielen Jahren das Interesse an der Ikonenmalerei. Für sie sind Ikonen weniger künstlerische Ausdrucksform als "Fenster zur transzendenten Welt", als Fenster zur Ewigkeit, wie sie sagen.

