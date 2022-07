Ein heißes Pflaster: Hitzewelle erreicht auch Mindelheim

In der Unterallgäuer Kreisstadt wird fleißig gebaut – aber es ist heiß. So trotzen Arbeiterinnen und Arbeiter der aktuellen Hitzewelle.

Es ist still in der fast menschenleeren Mindelheimer Innenstadt. Die heiße Nachmittagssonne brennt in die Gassen der Unterallgäuer Kreisstadt, nur vereinzelt sitzen Menschen vor Cafés und Restaurants und genießen kühle Getränke. Ein regelmäßiges, metallisches Klopfen, das aus der Richtung des Westernacher Tors klingt, unterbricht die Ruhe. Es kommt von David Fernandez, der zusammen mit seinem Kollegen in der prallen Sonne ein Pflaster verlegt.

„Das Wetter ist egal, wir wollen fertig werden“, sagt er. Man müsse einfach damit leben. Langsam nähert sich den beiden zwar der Schatten des direkt daneben stehenden Baums, aber „erst jetzt, kurz vor Feierabend“, sagt der Ulmer und lacht dabei etwas sarkastisch. Den Kopf halten er und sein Kollege bedeckt, sie trinken außerdem regelmäßig.

Auch auf der Lautenwirtswiese wird geschwitzt

Auch auf der Großbaustelle auf der Lautenwirtswiese wird trotz der hohen Temperaturen bis 17 Uhr gearbeitet. Denn: „Das hier ist ein Wohngebiet. Wir können deshalb nicht in der Früh um 5 anfangen“, erklärt Georg Gschwilm von der Firma Glass, Polier auf der Baustelle. Es würde nämlich aufgrund der Lautstärke der Baumaschinen um diese Zeit zu Problemen mit den Anwohnern kommen. Um der Hitze zu trotzen, haben die Mitarbeiter einige Möglichkeiten: „Wichtig ist leichte Kleidung. Der Plastikhelm ist aber Pflicht. Auch der Oberkörper muss wegen der UV-Strahlung bedeckt bleiben“, erklärt er.

Die Sicherheitsschuhe, die auf jeder Baustelle Pflicht sind, könne man ebenfalls nicht gerade als Sommerkleidung bezeichnen. Ihre beiden jeweils 30 Minuten langen Pausen können die Arbeiter in gekühlten Containern verbringen, um zumindest ein bisschen abzukühlen. Wasser stellt die Firma ebenfalls zur Verfügung.

So hält die Mindelheimer Grundschule die Schützlinge kühl

Auf dem Fußweg neben der Großbaustelle kommt eine Klasse der Mindelheimer Grundschule vorbei. „Wir sind unterwegs zum Spielplatz“, erzählt ihre Lehrerin. Allgemein versuche man bei diesen Temperaturen, mit der Schülerinnen und Schülern nach draußen zu gehen, idealerweise in den Schatten.

„In der Früh machen wir in den Klassenzimmern die Rollläden runter, außerdem lüften wir, wenn es kühler ist“, erklärt sie. Doch dann wollen ihre Schützlinge weiter, raus aus der warmen Sonne. „Wird auch Zeit“, ruft ein Junge, als sich die Kolonne wieder in Bewegung setzt. Von seinen Mitschülerinnen und Mitschülern erntet er Zustimmung. Denn auch die wollen in den Schatten.