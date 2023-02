Ein herzlicher Gruß der Mindelheimer Zeitung zum Valentinstag

Sag's mit Blumen: Der 14. Februar ist Valentinstag, auch in Nigeria, erzählt Schwester Mary Anne Ozoka. Umso größer war ihre Freude, als sie in Mindelheim selbst einen Blumengruß bekam.

Seit drei Monaten lebt Schwester Mary Anne Ozoka mit zwei Mitschwestern in Mindelheim im ehemaligen Maria-Ward-Kloster. Die Nigerianerinnen fühlen sich gut aufgenommen im Unterallgäu. Umso mehr hat sie sich über die guten Wünsche zum Valentinstag gefreut. Die MZ-Lokalredaktion hat in der Mindelheimer Altstadt Blumengrüße verteilt und ihr noch zwei Blümchen für ihre Mitschwestern mitgegeben.

Die Überraschung und Freude war auch bei Rosi Bärtle groß. Aus Pleß ist sie an diesem Dienstag in die Mindelheimer Altstadt gekommen. Ihr gefällt der Valentinstag, weil "man an diesem Tag an all die Menschen denkt, die einem wichtig sind". Vor ein paar Wochen ist sie Oma geworden, und ein größeres Glück kann sie sich kaum vorstellen. Liebe Grüße und gute Wünsche sind ihr das ganze Jahr über wichtig. Die schickt sie gerne auch mal per WhatsApp. Liebe im Leben sei, sagt sie, Rücksicht auf die Menschen zu nehmen. Das ist das ganze Jahr über wichtig.

80 herzliche Blumengrüße hat die MZ am Valentinstag verschenkt.

Auch für zwei 17-jährige Schülerinnen der Berufsschule ist der Valentinstag willkommener Anlass, sich bei Menschen zu bedanken, die ihnen am Herzen liegen. Da gibt es Blumen oder Schokolade, vor allem aber handgeschriebene Grußkarten. Auf eine ganz persönliche Note legen die beiden viel wert.

Es gab Lob für die Mindelheimer Zeitung

Annelies Frey aus Apfeltrach hat sich sehr über den Frühlingsgruß der MZ gefreut, vor allem auch weil er von ihrer Zeitung kam. Sie ist langjährige Leserin der Mindelheimer Zeitung und sagt: "Ohne Zeitung wäre es schlecht." Auch Michael Morsch ist täglicher Leser der Mindelheimer Zeitung. Der Rentner ist aus Bad Wörishofen nach Mindelheim rübergefahren, weil er Bankgeschäfte zu erledigen hatte. Die Zeitung gefällt ihm sehr gut. Besonders aufmerksam liest er die Leserbriefe. Auch eine Leserin aus Anhofen, die mit ihrem Mann in Mindelheim unterwegs war, kann sich ein Leben ohne Zeitung gar nicht vorstellen.

Die 92-jährige Johanna Bingener aus Mindelheim war geradezu gerührt, als Kathrin Elsner und Johann Stoll von der MZ ihr ein Blümchen überreichten. "Des isch ja nett!", entfuhr es der Dame. Glücklich machen sie in ihrem Leben die Enkel. Von ihnen hat sie, als sie noch Kinder waren, ein Kärtchen bekommen, das sie kurzerhand aus ihrem Portemonnaie fischte: Schutzengel stand drauf und die Worte: "Ich bin immer für Dich da!" Da geht ihr immer das Herz auf, wenn sie das liest. In ihrer Tasche trägt sich auch immer Fotos ihrer Urenkel mit sich.

11 Bilder Bunte Tulpen und strahlende Gesichter bei der MZ-Valentinsaktion Foto: Kathrin Elsner, Melanie Lippl

Gefreut hat sich auch eine Gruppe von Brasilianern, die in Mindelheim in einer Eisdiele arbeiten. Sie waren nur überrascht, dass der Valentinstag am 14. Februar gefeiert wird. In ihrer Heimat ist am 12. Juni Valentinstag. Auch in der Türkei wird der Tag später gefeiert, erzählt ein junger Mann. Gefreut hat er sich gleichwohl sehr über den Blumengruß. Und sein Onkel, der ihn gerade besucht und kein Deutsch spricht, dankte mit einer Geste zum Herzen.