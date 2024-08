Ein „Hidden Champion“ verlegt seinen Firmensitz nach Mindelheim

Herrje! Ein Fleck auf den Fliesen oder auf Naturstein: Nicht immer reichen Wasser und herkömmliche Putzmittel aus, um eine solche Stelle wieder sauber zu bekommen. Manches Mal „verschlimmbessert“ man die Sache damit erst noch und hinterlässt Spuren, die nie mehr vergehen. Das ist im privaten Haushalt schon ärgerlich, noch bedeutsamer sind solche Schandflecken allerdings, wenn es sich um öffentliche Gebäude, Brunnen oder Statuen handelt. Evangelos Iordanidis und sein Team schrecken solche Projekte nicht ab, im Gegenteil: Sie sind das Aushängeschild seiner Firma Finalit. Sie hat in zahlreichen Ländern schon so manche Stelle wieder ansehnlich gemacht, sei es an der Akropolis, im Petersdom oder in diversen Luxushotels. Nun hat das Unternehmen, das als „Hidden Champion“ gilt, in Mindelheim eine Halle gebaut und seinen Sitz hierher verlegt.

Melanie Lippl