Ein Jazz-Abend voller Überraschungen

Das Hakon-Kornstad-Trio überrascht beim Festival "Jazz isch" nicht nur mit ungewöhnlichen Instrumenten, sondern auch mit einer neuen Idee.

Mit dem Hakon-Kornstad-Trio habe er sich einen Wunsch erfüllt und dem Festival ein Geschenk zum 30. Geburtstag gemacht, erzählt Organisator Peter Schmid bei der Begrüßung am zweiten Abend von Jazz isch. Eine Band, die mit einer neuen Idee aufwartet und eben für Überraschungen gut ist - und genau das wolle man ja bei einem Jazzabend erleben: Überraschungen.

Das aus Norwegen stammende Trio rund um Namensgeber Hakon Kornstad kombiniert mit Saxophon, Kontrabass und Akkordeon nicht nur ungewöhnliche Instrumente, es verbindet diesen speziellen Dreiklang auch noch mit Operngesang. Nicht alles gleichzeitig, denn Kornstad spielt nicht nur Saxophon, er singt auch selbst. Klassische Lieder und Opernarien von Schubert über Wagner und Strauß bis Verdi. Stimmgewaltig ist er, gleichzeitig präsentiert er alle Stücke mit großer Leichtigkeit. Mit ebendieser wechselt er auch von seinem Instrument hin zu seiner Stimme und wieder zurück und oftmals hallt das eine noch so lange nach, dass dann doch ein erfüllendes Gefühl von Gleichzeitigkeit entsteht.

Die besondere Mischung des Hakon-Kornstad-Trios ist einem Opernbesuch zu verdanken - und einer gewissen Pamela

Wunderbar improvisiert: Verdis "Di Tu Se Fedele" (aus "Un Ballo in Maschera"), da reichen Sekundenbruchteile und ein temporeiches Akkordeon von klassischer Oper hin zu einer Jazz-Session und Augenblicke später wiegt man sich wieder in den geschmeidigen Klängen von Kornstads Stimme umgarnt von Bass und Akkordeon.

In der zweiten Hälfte verrät Kornstad auch, wie es überhaupt zu dieser besonderen Mischung kam. New York sei schuld gewesen und ein Freund, der ihn in die Oper mitgenommen habe und dann natürlich Pamela, seine persönliche Gesangstrainerin. Kornstad erzählt wie er spielt - mit feinem Humor, und alle im Saal sind gewiss jener Pamela dankbar. An seiner Seite sind Frode Haltli am Akkordeon und Mats Eilertsen am Bass, beide herausragende Improvisationskünstler, wandelbar, einfallsreich und herrlich unaufgeregt. Beide loten die Klangmöglichkeiten ihrer Instrumente aus, sodass man bisweilen zweimal den Blick über die Instrumente gleiten lassen muss, um herauszufinden, welche Töne gerade von wem kommen.

Ein Staunen, ein Lächeln, begeistertes Kopfschütteln - jede Reaktion ist definitiv beabsichtigt. Das Trio spielt gerade mit solchen Überraschungen, nicht selten sieht man den Musikern die Freude über eine Variante an, ein Augenzwinkern, ein Lachen. Meist folgen auf klangexperimentelle Ausflüge traumwandlerische, weit ausholende, oft geradezu meditative Melodien. Kornstad entlockt seinem Saxophon einen weich-warmen Klang in den tiefen Passagen und etwas betörend Flirrendes, Vibrierendes in den hohen. In dem Stück "Im Treibhaus" (auch namensgebend für ein Album), entfaltet dieses eindrucksvolle Spiel eine Musik von geradezu hypnotischer Kraft.

Das Hakon-Kornstad-Trio hebt bei Jazz isch die Grenzen zwischen unterschiedlichen Musikstilen auf

Würde Kornstad nicht zwischendurch etwas über die Lieder erzählen, so hätten sie gewiss alle Stücke zu einem Ganzen werden lassen können. Allein das entfaltet eine ungeheure Dynamik: Die Aufhebung der Grenzen zwischen unterschiedlichen Musikstilen, die Verschmelzung von komplett unterschiedlichen Klangwelten und nicht zuletzt die wechselnden Ansprüche an das Publikum. Ist man gerade noch aufmerksamer Zuhörer, um die Komplexität in ihrer Gesamtheit zu erfassen, so kann man sich im nächsten Augenblick auf eine verspielt-melodiöse Reise begeben und zurücklehnen, um wenig später von einer hypnotischen Kraft aufgesaugt zu werden und die darauffolgende innere Unruhe zu genießen, die einen musikalischen Rausch ankündigt.

So ungewöhnlich die Idee des Hakon-Kornstad-Trios anmutete, Akkordeon, Saxophon, Bass und Oper zu verknüpfen, so einfach ist es letztendlich, sich darauf einzulassen, denn das Trio lässt nie einen Zweifel aufkommen, dass das alles zusammengehört: in einer geradezu natürlichen, ursprünglichen, mal aufregenden, dann wieder betörend schönen, mal abenteuerlustigen und letztlich umwerfend überraschenden, strahlenden Harmonie.