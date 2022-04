So wird der Lichtgraben zum Lebensraum für Pflanzen und Tiere

Wir begleiten eine Mindelheimer Familie auf ihrem Weg zu einem naturnahen Garten für Mensch und Natur. Heute geht es um den Lichtgraben und Recycling.

Ein bisschen mulmig war ihr schon, als sie und ihr Mann im Herbst mit ihrer Hauruck-Aktion begannen, das gibt Silke Lotterbach unumwunden zu. Sie steht neben ihrem Haus und blickt nach unten zum Lichtgraben um das Kellerfenster, während sie erzählt, dass die Firma sie vertröstet hat und sie und ihr Mann Andreas nicht mehr länger warten wollten. Und so haben sie den Graben eben „aus Versehen selbst gemacht“, wie sie sagt: Sie ließen sich 14 Tonnen Steine liefern, liehen einen Bagger mit Greifarm aus und legten los – natürlich nicht, ohne sich vorher genau informiert zu haben, worauf man achten müsse. Und doch war der 47-Jährigen angst und bange um das neu gebaute Haus mitsamt Kellerfenster.

An einem Freitag legten die beiden los, noch ganz unbeholfen und vorsichtig, und als sie am Dienstag ihre Arbeit beendeten, waren sie schon fast Profis, sagt Silke Lotterbach. Sie selbst im Bagger, ihr Mann im Lichtgraben: Er richtete die Felsen perfekt aus und befestigte sie. „Ich kenne jeden Stein“, sagt Andreas Mayer und lacht.

Diese Pflanzen wachsen im Lichtgraben der Familie

Entgegen ihrer anfänglichen Befürchtungen hat alles geklappt. Der Lichtgraben ist sogar begehbar – beziehungsweise bekletterbar, wenn man ihn aus den Augen der fünfjährigen Paula oder des siebenjährigen Simon betrachtet. Zwischen die Steine hat Silke Lotterbach Pflanzen gesetzt, die es gerne warm mögen, denn in dem sonnigen Trichter an der Hausmauer staut sich die Hitze regelrecht: Rosmarin, Dornige Hauhechel, Griechischer Bergtee, Akelei, Feld-Mannstreu, Kreuz-Enzian, Zierlauch und Kartäusernelke haben dort ihren Platz bekommen.

Kreuz-Enzian. Foto: W. Römisch

Und natürlich musste auch ein Unterschlupf für Schlangen dabei sein, das war Simon besonders wichtig. Sie sollen sich genauso wohlfühlen wie der Igel, der den Winter in der Totholzhecke verbracht hat.

Die rund 50 Steine für den Lichtgraben stammen aus der Nähe des Grünten. „Das war das nächste, was wir kriegen konnten“, sagt Silke Lotterbach. Sie legt Wert darauf, den Garten mit heimischen Dingen anzulegen – und da gehören in ihren Augen auch die Schwergewichte dazu, die eine möglichst kurze Anfahrt haben sollten.

In dem naturnahen Garten ist viel Baumaterial "second hand"

Überhaupt spielt Nachhaltigkeit hier eine große Rolle. Das meiste ist „second hand“: Über Kleinanzeigen und von Freunden kam die Familie zum Beispiel an das Material für den Senkgarten, der einmal wie eine Terrasse genutzt werden soll. Aus alten Pflastersteinen hat Silke Lotterbach die Schräge gestaltet: Ihr Mann war anfangs skeptisch, ist aber jetzt erstaunt, wie gut das Ganze wirkt – obwohl die Pflanzen davor noch winzig sind und optisch vor allem Stein und Schotter überwiegen.

Für den Senkgarten nutzte die Familie Recycling-Material. Jetzt müssen die Pflanzen dort nur noch wachsen und blühen. Foto: Melanie Lippl

Überall dazwischen befinden sich kleine Eingänge, die viel Unterschlupfmöglichkeiten bieten. Zuletzt waren die Hummelköniginnen unterwegs und haben sich umgeschaut, berichtet Lotterbach.

Diese Pflanzen werden von Insekten und Vögeln gemocht

Viele Pflanzen hat die Familie aus anderen Naturgärten geschenkt bekommen. Ein paar hat sie sich von einem Gärtner gegönnt, der Ur-Obst aus Samen zieht: eine essbare Eberesche, eine Zwerg-Weichsel, eine gelben Pflaume und Beeren. Im Garten blühen bald Nachtkerze und Natternkopf, aber auch die heimische Feldrose Rosa Arvensis – Insekten lieben ihre Blüten, Vögel die Hagebutten. Die Rose soll sich an der Thuja emporranken, die die Familie gestutzt und geringelt hat.

So hat Silke Lotterbach ihren Garten – den „Hortus Kunterbunt“ geplant. Grundlage ist das Hortus-Modell von Markus Gastl.

Trotz eines Gartenplans bleibt auch Platz für Spontanität: Die Stelle, an der Kies abgeladen wurde, hat der Familie so gut gefallen, dass dort jetzt ein Blühhügel entstanden ist, auf dem Felsenbirne, Pimpernuss, Geißklee und Kronwicke wachsen.

Felsenbirne. Foto: W. Seidl

Während Silke Lotterbach die Pflanzen aufzählt, holt sich Sohn Simon am Carport gerade eine Gießkanne Wasser aus dem Hahn. Es kommt direkt aus der Zisterne und darf deshalb auch mal verschwendet werden. Das lassen sich Simon und sein Freund Karol nicht zweimal sagen. In ihrer Fantasie-Stadt Twissau, die sie aus Lehm und Sand gebaut haben, wird gerade der Staudamm getestet. Zwei Gießkannen Wasser hat er schon standgehalten, bei der dritten gibt es erste Probleme. Die Baumeister müssen nacharbeiten. Twissau verändert sich ständig, es gibt hier Erdbeben, Flutkatastrophen, Straßen und Tunnel.

Der Matschhügel muss bleiben, das war den Kindern wichtig: In der Fantasie-Stadt Twissau erproben Simon (rechts) und sein Freund Karol gerade den Staudamm. Foto: Melanie Lippl

Den Kindern war diese Matsch-Ecke am wichtigsten. „Meistens sind sie hier und brauchen uns nicht“, sagt Silke Lotterbach. Nur eine Sache ist daran schwierig: „Ich stehe in Konkurrenz zu ihnen“, sagt sie und lacht. Der Nachwuchs holt regelmäßig Steine und Sand für Twissau, die eigentlich für andere Projekte reserviert waren. Weil die Kinder aber auch regelmäßig Unkraut – oder „Spontanvegetation“, wie Lotterbach es nennt – ausbuddeln, um Twissau zu begrünen, kann sie gut damit leben. Auch im Garten helfen die beiden mit: „Simon baut gern die Trockenmauern und Paula ist eher die Pflanzmeisterin.“

Jetzt im Frühjahr ist ein guter Zeitpunkt, um Sträucher zu pflanzen. Dabei kann man viel für Tiere tun.

Ganz oben auf der Piepmatz-Hitliste der Wildsträucher liegt die Vogelbeere, die von 63 fruchtfressenden Vogelarten gemocht wird, dicht gefolgt vom Schwarzen Holunder, an dem sich mehr als 60 Arten bedienen.

Ebenfalls beliebt bei Vögeln sind Traubenholunder, Gemeiner Wacholder, Waldhimbeere, Faulbaum, Wilde Rote Johannisbeere, Eingriffeliger Weißdorn, Wildbrombeere, Wildrose, Roter Hartriegel, Europäisches Pfaffenhütchen, Gemeine Traubenkirsche, Gemeine Eibe, Gewöhnlicher Schneeball, Gemeiner Liguster sowie Schlehe und Kornelkirsche.

Neben Vögeln kann man auch Säugetieren mit Wildsträuchern etwas Gutes tun. Der Wildapfel etwa ist bei 35 Arten beliebt. Säugetiere mögen neben den Vogelnährgehölzen auch Haselnuss, Wildbirne, Preisel-, Heidel- und Kratzbeere sowie Weide.

Das ist das nächste Projekt im Garten der Familie

Als nächstes sollen aus den Trampelpfaden, die sich herauskristallisiert haben, Wege werden. Denn aktuell wird es nach Regen schnell matschig. Vor den Türen will Silke Lotterbach ein Mosaik aus gebrauchten Pflastersteinen legen, der Rest wird eine Art Schotterweg. Schon jetzt wirkt die Gartenbaustelle sehr abwechslungsreich – was daran liegt, dass es viele verschiedene Ebenen gibt, die über schwungvolle Wege miteinander verbunden sind.

Natternkopf. Foto: M. Holzmann

Sie selbst habe den Eindruck, dass wenig vorangehe, sagt Silke Lotterbach. Trotzdem will sie die Zeit dort schon jetzt genießen. „Ich versuche das auszublenden, was noch nicht fertig ist.“ Die Familie hofft, dass bald klar ist, wie hoch der Gehweg und das Nachbargrundstück werden, dann könne man auch den Rand des Gartens anlegen. Ein noch größeres Projekt ist der Bachlauf mit Teich. Dafür wollen sich Silke Lotterbach und Andreas Mayer Hilfe vom Experten holen. Mal sehen, ob sie so lange warten können – oder ob sie nicht doch wieder „aus Versehen“ selbst zur Schaufel greifen.