Ein Mindelheimer rückt an die Spitze der Sudetendeutschen

Die Sudetendeutsche Landsmannschaft hat sich personell neu aufgestellt. An die Spitze des Bezirksverbands Schwaben wurde ein Mindelheimer gewählt.

In der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) schwelte jahrelanger Streit. Auf der einen Seite stand die Führungsspitze der SL um den Vorsitzenden Bernd Posselt, auf der anderen Seite ein Lager um den Gundelfinger (Landkreis Dillingen) Felix Vogt Gruber. Dieser war Bezirksvorsitzender, wurde im Frühjahr aber aller seiner Ämter enthoben. Der Grundelfinger ist auch nicht mehr Mitglied in der Landsmannschaft. Das hat der Bundesausschuss beschlossen.

„Wiedergewinnung der Heimat“ ist kein Ziel der Sudetendeutschen

In der Sache ging es um eine Kontroverse über die Satzung der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden etwa 2,9 Millionen Sudetendeutsche aus der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Die Bundesversammlung hat inzwischen die „Wiedergewinnung der Heimat“ als Ziel aus der SL-Satzung gestrichen. Dies rief bereits vor Jahren Mitglieder auf den Plan, unter anderem den früheren Bezirksvorsitzenden Felix Vogt Gruber. Was nun zur Eskalation der Auseinandersetzung geführt hat, ist der Umstand, dass der Gundelfinger und seine Mitstreiter einen eigenen Verein gegründet haben – den Verein Sudetendeutscher Landesverband Bayern.

Felix Vogt Gruber war auch Vorsitzender des am rechten Rand angesiedelten Witikobundes. Der zweite Streitpunkt war das Thema „Wiedergewinnung der Heimat“, die aus der SL-Satzung gestrichen wurde. Der Grund: „Das klingt nach territorialen Forderungen“, sagt Bernd Posselt. Gruber und seine Gesinnungsgenossen hätten jahrelang dagegen geklagt und den Rechtsstreit verloren. In der Folge habe diese Gruppe den Sudetendeutschen Landesverband Bayern gegründet und „unsere Satzung fast eins zu eins abgeschrieben“. Der SL-Bundesvorstand, so Posselt, habe dies als Spaltungsversuch gewertet und Vogt Gruber aus der SL ausgeschlossen. „Der Ausschluss ist rechtswirksam“, betont der Bundesvorsitzende.

Der neue Vorsitzende will Brücken bauen

Jetzt also der Neuanfang bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Schwaben, die 620 Mitglieder zählt. In Königsbrunn wurde als neuer Bezirksvorsitzender der Mindelheimer Edmund Schiefer gewählt. Sein Stellvertreter ist Dietmar Heller aus Markt Rettenbach, Schriftführerin dessen Frau Kriemhilde Heller. Weitere Vorstandsmitglieder sind: Michael Dörner (Kassenwart aus Ichenhausen), die Beisitzer Thomas Bielo (Friedberg), Giesla Thiel (Augsburg), Adolf Bier (Meitingen), Leo Schön (Gersthofen), Dr. Thomas Jahn (Kaufbeuren), Hanne Herrmann (Gersthofen) und Anton Schön (Gersthofen).

Der 65-jährige Edmund Schiefer kündigte an, dass er als Erstes, alle rund zehn Kreisgruppen der Sudetendeutschen Landsmannschaft in Schwaben besuchen wolle. Auch das Gespräch mit den jeweiligen Bürgermeistern will er suchen. „Wir sind der vierte Stamm Bayerns“, sagt Schiefer. Diese Rolle sei vom Freistaat anerkannt. Dabei ist dem pensionierten Maschinenbauer wichtig, Brücken zu bauen.

Tschechen sind auf die Sudetendeutsche Landsmannschaft zugegangen

Umso mehr hat er sich im Frühjahr über eine Einladung der tschechischen Regierung nach Prag gefreut. Es war eine große Konferenz mit 150 Tschechen und sechs Vertretern der Sudetendeutschen Landsmannschaft, erinnert sich Schiefer. Thema war, wie die Gräber der Sudetendeutschen gepflegt werden können. Als die Frage aufkam, welche Gräber gepflegt werden sollen, gab es tosenden Applaus, als sich einer für das Grab einer alten Frau einsetzte. Das sei genauso erhaltenswert wie das eines Industriellen. Schiefer ist das Bauen von Brücken besonders wichtig und will zugleich die Erinnerung wachhalten.