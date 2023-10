Ein Mindelheimer Schrottauto macht seit Jahren Ärger

Plus Fahrzeug abmelden und die Karre einfach stehen lassen, das ist in Deutschland verboten. Dennoch kommt es immer wieder vor, wie ein Fall aus Mindelheim zeigt.

Ein Schrottauto soll nun bereits seit neun Jahren auf einem Parkplatz für sich hingammeln, der sich an der Mattsieser Straße befindet. Das nicht mehr fahrbereite Auto steht auf einem Privatparkplatz einer Wohnungseigentümergemeinschaft. Ein Unbekannter mochte das Ärgernis nicht länger untätig mit ansehen und hat einen großen Zettel auf das Seitenfenster geklebt. Darin heißt es in Richtung Wohnbau-Gesellschaft Mindelheim, man möge das Auto doch bitte aus Rücksicht auf die Umwelt entsorgen. Denn Öl und Kraftstoffreste würden auslaufen.

Geschäftsführer Florian Schuster sagt, die Wohnbau verwalte diese Wohnanlage. Auf der jüngsten Eigentümerversammlung sei das Schrottauto zur Sprache gekommen. Wie lange das Fahrzeug dort bereits steht, weiß Schuster allerdings nicht. Ermittelt wurde eine Halterin aus Bad Wörishofen. Diese sei jedoch unbekannt verzogen, so Schuster. Die Verwaltung wird das Auto nun kostenpflichtig auf Anweisung der Wohnungseigentümergemeinschaft entfernen lassen.