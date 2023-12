Mindelheim

Ein Mindelheimer will zum Eurovision Song Contest 2024

Christos Georgiadis ist einer von 15 Teilnehmenden der sechsteiligen ARD-Reihe "Ich will zum ESC!"

In einer sechsteiligen Reihe "Ich will zum ESC!" treten 15 Sängerinnen und Sänger an, um einen Platz beim Eurovision Song Contest zu ergattern - darunter auch ein Mindelheimer.

Einmal beim Eurovision Song Contest antreten - das ist für viele Sängerinnen und Sänger ein Traum: Für einen Mindelheimer könnte er bald Wirklichkeit werden: Christos Georgiadis ist einer von 15 Teilnehmenden der sechsteiligen ARD-Reihe "Ich will zum ESC!". Am Ende bekommt eine oder einer von ihnen einen Platz im Vorentscheid "Eurovision Song Contest - Das deutsche Finale 2024". Das ist der Teilnehmer von "Ich will zum ESC!" Christos Georgiadis ist in Griechenland geboren und kam vor zehn Jahren zusammen mit seiner Familie nach Deutschland. 2018 wurde er im Alter von 15 Jahren zum Bezirksschülersprecher in Schwaben gewählt. Heute absolviert der 20-Jährige eine Ausbildung zum Erzieher, weil er gern mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitet. Seit vielen Jahren ist er in Mindelheim ehrenamtlich im Jugendzentrum tätig, gibt Tanzunterricht und hilft in allen Belangen rund um die Musik, wie es auf der Webseite des ESC-Wettbewerbs heißt. Der Mindelheimer schreibt seine Songs selbst Seit fünf Jahren schreibt und veröffentlicht der Mindelheimer Songs unter seinem Künstlernamen Oji Christos. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Bei dem ESC-Wettbewerb tritt er mit seinem Audition-Song "Be Yourself" an, den er ebenfalls selbst geschrieben hat. Vielleicht wird der Traum vom ESC ja bald wahr? Christos Georgiadis fühlt, dass er auf dem richtigen Weg ist: "Wenn du aufhörst, deinen Träumen zu folgen, folgen deine Träume auch dir irgendwann nicht mehr."

