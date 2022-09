Ein neuer Skateplatz für Mindelheim?

300 Skaterinnen und Skater habe die Stadt schon vor drei Jahren gebeten, die bestehende Anlage zu erneuern. Jetzt wurde im Stadtrat darüber gesprochen.

Der Skateplatz in Mindelheim hat nach rund 20 Jahren seine besten Zeiten hinter sich: Der Asphalt ist ausgewaschen, rau und löchrig, die Elemente sind teils beschädigt oder im wahrsten Sinne im Boden versunken. Schon vor drei Jahren hatten deshalb 300 Skaterinnen und Skater eine Petition unterschrieben, in der sie um eine Erneuerung der Anlage baten. Nun wurde ihr Anliegen im Stadtrat beraten.

Das bis dahin rund drei Jahre vergangen sind, führte Bürgermeister Stephan Winter auf die Kommunalwahl 2020 zurück: Offenbar wollte man dem neuen Gremium nicht vorgreifen. Dann setzte Corona andere Prioritäten, sodass erst heuer ein Sachverständiger den Platz im Süden der Stadt unter die Lupe genommen hat.

Der Sachverständige rät davon ab, den Skateplatz im Süden Mindelheims zu sanieren

Wie Winter betonte, sei die Stadt in der Zwischenzeit aber nicht untätig gewesen: Sie sei mit den Skaterinnen und Skatern im Gespräch gewesen und habe auch nach einem anderen Grundstück für den Platz gesucht. „Aber wir haben schlichtweg kein geeignetes gefunden“, sagte Winter. „Wir kommen an Vieles heran, bloß nicht an Grundstücke.“ Allerdings sei der bisherige Standort auch sehr gut.

Vom Skateplatz an sich konnte das der Sachverständige jedoch nicht behaupten. Er sollte begutachten, ob die Anlage noch dauerhaft und nutzertauglich saniert werden kann. Sein Fazit lautet: Eine Sanierung ist nicht zu empfehlen. Denn diese wäre sehr aufwendig, ohne jedoch einen dauerhaften Erfolg zu versprechen. So könnte der Asphalt, der als Rollfläche dient, zwar ausgebessert oder erneuert werden, er würde sich aber wie der bisherige wieder auswaschen. Außerdem ist er auch nicht mehr zeitgemäß: Moderne Skateparks verfügen über betonierte Rollflächen, auf denen die Boards schneller rollen.

Ein neuer Skateplatz würde die Stadt Mindelheim mindestens 380.000 Euro kosten

Dem Sachverständigen zufolge entsprechen auch die Winkel, Radien und Abmessungen der bestehenden Elemente und eingebauten Metalle nicht mehr den heutigen Anforderungen der Nutzerinnen und Nutzer und den fahrtechnischen Standards. Gravierende sicherheitsrelevante Mängel hat er zwar nicht festgestellt, aber schadhafte Stellen, die eine erhöhte Unfallgefahr bedeuten. Dort, wo sich die Elemente in den Asphalt gegraben haben, sind beispielsweise Rillen entstanden, in denen die kleinen Rollen der Skateboards hängen bleiben können.

Der Sachverständige rät deshalb, den bestehenden Skateplatz rückzubauen und durch einen neuen zu ersetzen. Das hat allerdings seinen Preis: Für Rück- und Neubau wäre seiner Einschätzung nach mit Kosten von mindestens 380.000 Euro zu rechnen. Sollte der Neubau in irgendeiner Weise besonders sein, könnte es für diesen Leader-Mittel in Höhe von 50 Prozent der Nettokosten geben.

In der Sitzung zeigte Stefan Haase als Vertreter der Skaterinnen und Skater mit mehreren Fotos die Probleme auf. Dazu gehört auch, dass es keinen Wasser- und keinen Stromanschluss gibt, die auch der Alpenverein für seine nicht weit entfernte Kletteranlage gut gebrauchen könnte. Daneben hatte Haase dem Stadtrat auch Beispiele für moderne Skateparks mitgebracht, die in den vergangenen Jahren in Krumbach, Kaufbeuren, Ulm, Füssen und München entstanden sind. Er verwies darauf, dass der Skateplatz nicht nur von Skaterinnen und Skatern genutzt werde, sondern auch von Kindern mit Rollern und Inlineskates. Auch die 300 Unterschriften sprächen für sich.

Ein Neubau hängt von der finanziellen Situation Mindelheims im nächsten Jahr ab

Sie zeigen auch nach Ansicht von Bürgermeister Winter, „dass wir es nicht mit einer kleinen versprengten Gruppe zu tun haben“. Gleichzeitig machte er aber auch klar, dass noch kein Beschluss für einen Neubau gefasst werde, weil ein solcher von der Haushaltssituation im kommenden Jahr abhänge. „Und die hängt von Rahmenbedingungen ab, die nicht in unserer Hand liegen und die nicht einfacher werden.“ Sollte sich die Stadt einen neuen Skatepark leisten können, befürworte er ihn aber. „Ich werbe ausdrücklich dafür“, sagte er.

Dabei war das gar nicht nötig, weil auch die Stadträtinnen und -räte einer Erneuerung wohlwollend gegenüberstehen. Peter Miller (ödp) rief dazu auf, ein Angebot zu schaffen, zumal dieses keine Energie verbrauche und so gut wie keine Folgekosten entstünden. Michael Helfert (SPD) sprach ebenfalls von einer „sinnvollen Investition“. Thomas Burtscher (Grüne) bezeichnete die Anlage als „total wichtig“, weil es in Mindelheim viel zu wenig Begegnungsstätten für Jugendliche gebe. Auch Ursula Kiefersauer (Bürgergemeinschaft) sieht diesbezüglich noch Potenzial.

Mehrere Stadträte regen an, den Skateplatz mit einem Jugendzentrum zu kombinieren

Maximilian Heim (Freie Wähler) ging noch einen Schritt weiter und regte einen Skateplatz in Kombination mit einem neuen Jugendzentrum an. „Mir wäre ein Gesamtkonzept für die Jugendarbeit wichtig“, sagte er. Der jetzige Standort des Skateplatzes sei aber zu klein, um noch ein Jugendzentrum dazuzubauen. Christoph Walter (CSU) sprach sich ebenfalls dafür aus, „das ganzheitlich zu betrachten“. Mit Blick auf den geplanten Pumptrack unterhalb der Mindelburg sagte er, dass Projekte aber nicht nur für gut befunden, sondern auch realisiert werden müssten.

Christian Sedlmeir (AfD) rief schließlich ebenfalls dazu auf, „mit den Jungen zusammen was auf die Beine zu stellen“. „Wir bleiben dran“, versprach Bürgermeister Winter. Nach einstimmigem Beschluss bleiben der Planungsauftrag und die Umsetzung einer neuen Anlage den Haushaltsberatungen für 2023 sowie einer möglichen Leader-Förderung vorbehalten.