Ein neues Team an der Spitze der Mindelheimer Kulturfabrik

Die Kulturfabrik hat das Leben in Mindelheim auch in diesem Jahr bereichert, und auch für die nächsten Monate ist der Kalender gut gefüllt. Fest etabliert haben sich zum Beispiel das Open-Air-Inselfestival und der Spätaufsteher-Flohmarkt, aber auch andere Veranstaltungen finden immer wieder Zulauf. Der wöchentliche Bar- und Spieleabend, der sogenannte „Insel-Treff“ an jedem Donnerstagabend bringt nicht nur Vereinsmitglieder zusammen. Diese haben nun ein neues Vorstandsteam gewählt.

Neuer Vorsitzender ist Stefan Dannhart, sein Stellvertreter Dominic Pfeifer. Alex Haas ist Kassierer, Susanne Preisinger Schriftführerin.