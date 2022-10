Mindelheim

17:00 Uhr

Ein neues Vorstandsteam für die Mindelheimer Kulturfabrik

In den vergangenen Jahren war in der Kulturfabrik jede Menge geboten. Sie will auch künftig eine Bereicherung für Mindelheim sein.

Alles neu in der Kulturfabrik – zumindest im Vorstand: Jacqueline Schuster (Vorsitzende), Stefan Dannhart, Theresa Jeckle (beide stellvertretende Vorsitzende), Susanne Preisinger (Schriftführerin) und Maximilian Beck, der sein Amt als Kassierer fortführt, sind nun verantwortlich für die Kulturfabrik auf der Insel und den zugehörigen Verein. Dem bisherigen Vorsitzenden Markus Putz, seinen Stellvertretern Sheila Richinger und Stefan Haase sowie Schriftführerin Lisa Epple, die sich aus privaten Gründen nicht mehr zur Wahl stellten, fällt der Abschied nicht leicht. Es sei schon ein komisches Gefühl, „wenn man quasi sein Baby abgibt“, sagte Markus Putz in der Jahreshauptversammlung. „Aber ich weiß, dass es in sehr gute und verantwortungsvolle Hände kommt.“ Er und seine bisherigen Vorstandskollegen bleiben dem Verein als engagierte Mitglieder erhalten. Die Kulturfabrik ist eine sinnvolle Ergänzung für die Kulturszene in Mindelheim, glaubt der scheidende Vorsitzende Markus Putz In ihrer Rückschau auf die kurze Vergangenheit des erst zwei Jahre alten Vereins zogen sie eine mehr als positive Bilanz: Trotz Corona habe die Kulturfabrik-Mannschaft jede Menge unterschiedlicher Events organisiert – vom Poetry Slam über eine Saatgut-Börse und eine Klamottentauschparty bis hin zu Fitnesskursen. „Das alles ist nur möglich durch viel ehrenamtliches Engagement der tollen Mitglieder und auch durch die finanzielle und inhaltliche Unterstützung durch die Stadt Mindelheim“, dankte Markus Putz. Er erinnerte an Besuchermagneten wie die Flohmärkte mit Livemusik, das Inselfestival mit acht lokalen Bands, die Theaterproduktion „Pasolini Hybrid“ oder auch die Ausstellung der Künstlerin Hong Hua Mutterlose aus Ottobeuren, der anschließend der Kunstverein anbot, im Salon auszustellen. „Und genauso muss es laufen: Zwei Vereine, die dasselbe Ziel verfolgen, sehen sich nicht als Konkurrenten, sondern arbeiten zusammen“, sagte Putz. „Alles in allem kann man sagen, dass das Konzept aufgeht und die Kulturfabrik eine Bereicherung und sinnvolle Ergänzung für die Kulturszene Mindelheims ist – das spiegeln uns vor allem die positiven Rückmeldungen der Besucher wider“, resümierte er. Die Zahl der Mitglieder der Kulturfabrik ist in den vergangenen zwei Jahren von 23 auf 87 gestiegen Neben eigenen Events hat die Kulturfabrik auch schon zu einem Ideenwettbewerb für die rote Telefonzelle am Marienplatz aufgerufen, die nun als Ausstellungsraum genutzt wird, und unterstützt die Skaterinnen und Skater, die sich eine neue Anlage wünschen. Im Laufe der zwei Jahre ist der Verein von 23 Gründungsmitgliedern auf nun 87 Mitglieder im Alter zwischen 20 und 80 Jahren angewachsen. Auch der Plattform-Gedanke, dass sich unter dem Dach der Kulturfabrik verschiedene Interessen und Idee vernetzen und bereichern können, sei aufgegangen, so Putz: Viele verschieden Gruppen vom Bund Naturschutz bis zur Fanfarengruppe kommen hier zusammen. Es sei eine Basis geschaffen, auf der das neue Team aufbauen könne. Seine Nachfolgerin Jacqueline Schuster richtete den Blick in die Zukunft: „Die Kulturfabrik und die Menschen, die dabei sind, liegen mir und meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen sehr am Herzen. Wir werden alles tun, damit sie das bleibt, was sie ist: ein Mega-Verein und eine Bereicherung für Mindelheim.“ Weitere Infos zum Verein und den Events in der Kulturfabrik gibt es unter www.kulturfabrik-mindelheim.de. (mz)

