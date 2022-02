Mindelheim

Ein Rechtsextremist wirbt für "Spaziergänge" in Mindelheim

Seit Wochen schon treffen sich immer montags in Mindelheim „Spaziergänger“ zu unangemeldeten Veranstaltungen.

Plus Der Schweizer Politiker Ignaz Bearth ruft auf seinem Telegram-Kanal zu den „Spaziergängen“ in Mindelheim auf. Auch Videos aus Mindelheim finden sich dort.

Von Johann Stoll

Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der sogenannten „Spaziergänge“ montags in Mindelheim haben mit Extremismus nichts am Hut. Sie protestieren gegen von der Politik verhängte Corona-Maßnahmen, etwa das Impfen oder das Tragen von Masken. So genau weiß man das aber nicht, weil auf den „Spaziergängen“ seit Wochen keine Reden gehalten werden. Es sind auch keine Symbole sichtbar, die auf Rechtsextremismus hindeuten würden. Und doch spielen im Hintergrund Rechtsextreme eine gewisse Rolle.

