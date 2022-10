Ein Sammler und seine Liebeserklärung an die Zeitung

Ein Schweizer sammelt Zeitungen aus aller Welt. Jetzt freut er sich auch über ein Exemplar der Mindelheimer Zeitung. Wer ist der Mann und was treibt ihn an?

Es war eine überraschende Mail, die sich kürzlich im Postfach der Mindelheimer Zeitung fand. Ein Herr aus Zürich fragte an, ob die Redaktion ihm nicht ein Exemplar vom Wochenende zuschicken könnte. Er sei seit vielen Jahren Sammler gedruckter Zeitungen aus aller Herren Länder.

Die Sammlung besteht schon jetzt aus 2600 verschiedenen Zeitungen. Nun gehört auch die Mindelheimer Zeitung dazu. Wer ist dieser Schweizer Sammler, der offenbar ein besonderes Faible für gedruckte Zeitungen hat?

Werner Steiner ist 71 Jahre alt. Bis zu seiner Pensionierung 2016 hat er bei der „Zürcher Hochschule der Künste“ als Medien-Techniker gearbeitet. Aufgewachsen ist er mit Druckerschwärze, erzählt er. Sein Vater war Buchdrucker, seine Mutter Buchbinderin. „Zeitungen haben mich immer sehr fasziniert.“

In den Achtziger Jahren begann der Schweizer damit, Zeitungen zu sammeln

Vor Jahren, Anfang der 80er, hat er begonnen, Zeitungen zu behalten. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr und mehr dazu. Mittlerweile sind es weit über 2600 Exemplare. Durch seine Arbeit in der Fluggesellschaft „Swissair“, von 1983 bis 2000, kam Steiner in Kontakt mit Zeitungen aus aller Welt. Damals war es noch üblich, dass Flugpassagiere noch gratis Zeitungen erhielten. „So hatte ich die Möglichkeit, viele verschiedene Zeitungen aus der ganzen Welt zu betrachten, zu beurteilen und zu vergleichen.“ Diese Vielfalt sei „einmalig“.

1983 begann er seine Zeitungssammlung. Zunächst sammelte er nur die Zeitungsköpfe, also etwa die obere Hälfte der Frontseite. Später und bis heute trug er – auch aus Platzgründen – die erste Doppelseite des ersten Bundes zusammen. Aus diesen zwei Seiten lassen sich alle wichtigen Informationen einer Zeitung „herauslesen“, sagt er. Die da waren: Aufmachung und Erscheinen sowie Druckqualität. Der journalistische Inhalt ist ihm dabei nicht so wichtig.

Auch besondere Zeitungsausgaben besitzt Werner Steiner

Werner Steiner besitzt nur wenige seltene Exemplare. Diese allerdings sind dann vollständig mit allen Seiten. Die Ausgabe der Turun Sanomat aus Finnland, Nummer 12219 vom 10. September 1941 zählt dazu.

Erst- oder Letztausgaben sind jedoch etwas ganz Besonderes. So etwa die Erste NZZ am Sonntag vom 17. März 2001, Kostenpunkt Fr. 3,50 Franken, das entspricht 2,50 Euro. Und die letzte täglich gedruckte The Guardian hat in seiner Sammlung ebenfalls einen Ehrenplatz bekommen.

Da das Zeitungssterben leider weltweit zunimmt, sucht er nun doch seltene oder eingestellte Titel. Deshalb die Bitte an alle Leserinnen und Leser Mindelheimer Zeitung: Sollte jemand eine Erstausgabe beziehungsweise letzte Ausgabe einer Zeitung besitzen, „hätte ich dafür ein dankbares Plätzchen. Gerne nehme ich Zeitungen aus aller Welt entgegen“. Tipps nimmt Werner Steiner unter ws.steiner@icloud.com entgegen.

Er ist übrigens überzeugt, dass es die gedruckte Zeitung noch lange geben wird. Er mahnt aber auch die Journalisten. Die Zeitung müsse attraktiv für die Leserinnen und Leser sein. Er jedenfalls will Zeitungen sammeln, so lange es sie gibt.