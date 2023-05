Ein Tag für die ganze Familie in Mindelheim

Mindelheim hält große Stücke auf seine Familienfreundlichkeit. Dass dem so ist, hat viel mit der Arbeit des Netzwerks Familie zu tun. Nun kommt es zu einem Neustart.

Über 18 Jahre hinweg hat Ursula Kiefersauer die Fäden im Netzwerk Familie zusammengehalten. 40 Organisationen brachte sie in der Unterallgäuer Kreisstadt an einem Tisch zusammen. Sie alle haben ein Ziel: Die Lebensbedingungen von Familien mit Kindern in der Stadt zu verbessern.

Aus dem Netzwerk Familie wurde das Bündnis Familie

Vor drei Jahren hat Stadträtin Kiefersauer diese ehrenamtliche Aufgabe abgegeben. Sie ist inzwischen selbst Oma und will sich seither mehr um ihre eigene Familie kümmern. Seither hat Ute Bergmaier von der Stadtverwaltung diese Aufgabe übernommen. Das Netzwerk Familie wurde zum Bündnis Familie. Die Idee, Familien zu fördern, ist aber die gleiche geblieben.

Wichtigste Veranstaltung im Laufe des Jahres war immer der Familientag. Der musste allerdings wegen der Corona-Pandemie zuletzt ausfallen. In wenigen Tagen kommt es nun aber zu einer Neuauflage. Der Mindelheimer Familientag strahlt weit über das Forum hinaus in die Altstadt hinein.

Am Samstag, 13. Mai, lädt das Bündnis Familie zu einer Stadtrallye ein. Verschiedene Partner bieten kreative, sportliche und unterhaltsame Angebote für Kinder und ihre Eltern. Die Teilnahme ist kostenlos. An jeder Station kann man Stempel sammeln.

Wer mindestens acht Stempel zusammenbringt, nimmt an einer Verlosung teil, an der schöne Preise winken, wie die Veranstalter versprechen.

Aktionen für Kinder finden in der ganzen Altstadt statt

Start des Familientags ist um 13.30 Uhr am Marienplatz. Ende ist um 17 Uhr. Die Jugendkapelle der städtischen Sing- und Musikschule eröffnet das Fest mit einem Konzert. Anschließend zeigen die Mindelheimer Fahnenschwinger ihr Können. Feierlich eröffnet wird das Familienfest durch Bürgermeister Stephan Winter. Aktionen finden im Forum, am Oberen Tor, am Kirchplatz und im Pfarrsaal, auf dem Marienplatz und auf der Maximilianstraße, der Steinstraße, der Musikschule, im Innenhof des Maria-Ward-Instituts, in der Stadtbücherei und im großen und kleinen Colleghof statt.