Mindelheim

18:30 Uhr

Ein Unterallgäuer Probemelker aus den 1960er-Jahren erzählt

So sah die Milchleistungsprüfung in den 1960er jahren aus.

Plus Die Bauern im Unterallgäu haben Erfolgsgeschichte geschrieben. Dass Hochleistungskühe heute 10.000 Liter Milch im Jahr geben, ist den großen Zuchterfolgen zu verdanken.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Georg Wölfle gehört zu jenen, die die Entwicklung in der heimischen Landwirtschaft in der Nachkriegszeit nicht nur miterlebt haben. Der Mindelheimer zählt zu jenen in der Region, die maßgeblich die Tierzucht vorangebracht haben. Wölfe ist inzwischen 85 Jahre alt. 48 Jahre davon arbeitete er im Dienst der Tierzucht.

Kühe und Kälber haben Georg Wölfe von Kindesbeinen an fasziniert

Georg Wölfle stammt aus einem kleinen Bauernhof in der Nähe von Obergünzburg. Er hatte vier Geschwister. Der Älteste bekam den Hof. Er als Zweitgeborener musste sehen, dass er woanders seinen Lebensunterhalt beschreiten konnte. Weil ihn Kühe und Kälber schon von Kindesbeinen an fasziniert hatten, fand er seine Berufung im Tierzuchtamt. 1955 begann seine Laufbahn.

