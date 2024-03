Mindelheim

Ein "verrücktes Jahr" für die Feuerwehr in Mindelheim

Plus Nicht nur der Hochhausbrand in der Mindelheimer Rosenstraße hielt die Feuerwehr 2023 in Atem. Die Mitglieder waren fast 6000 Stunden im Einsatz.

Von Marcus Barnstorf

Auf eine arbeitsreiches Jahr 2023 blickte die Freiwillige Feuerwehr Mindelheim bei ihrer 162. Generalversammlung zurück. Zu insgesamt 340 Einsätzen mussten die 106 aktiven Floriansjünger im abgelaufenen Jahr im Stadtgebiet und dem östlichen Landkreis ausrücken. „Das sind über 50 Prozent mehr als 2022 – es war ein verrücktes Jahr“, berichtete Kommandant Robert Draeger. Den intensivsten der 46 Brandeinsätze erlebten sie am 19. Dezember 2023 mit dem Hochhausbrand in der Mindelheimer Rosenstraße. „Wir haben in dieser Nacht vieles richtig gemacht und auch eine ordentliche Portion Glück gehabt“, sagt Kreisbrandmeister Draeger.

Beim Einsatz waren 74 Kräfte aus Mindelheim, Apfeltrach und Bad Wörishofen. Die Bandbreite der unterschiedlichen Einsätze reichte von Sturm-, Schnee- und Storcheneinsätze, über Verkehrsabsicherungen und technische Hilfeleistungen bis hin zu 50 Sicherheitswachen. „Das sind alles ehrenamtliche Leistungen für das Gemeinwohl“, so Draeger. In der Gesamtsumme wurden 5879 Stunden abgeleistet. Das 147 Arbeitswochen.

