Ein Wasserschaden folgt in Mindelheim auf den nächsten

Die Doppelturnhalle an der Brennerstraße in Mindelheim ist von Wasserschäden betroffen.

Plus Als wäre der Schaden in der Luxenhofer-Kita nicht schon groß genug, beklagt die Stadt auch in der Brennerturnhalle einen Wasserschaden. Welche Folgen das hat.

Von Johann Stoll

In der Luxenhofer-Kita ist es gleich zweimal zu einem Wasserschaden gekommen. Im August 2020 war das Erdgeschoss mit Küche überflutet worden. Damals war die gesamte nördliche Hälfte des Erdgeschosses und der nördliche Keller betroffen. Danach wurden ein paar Löcher in den Boden gebohrt und der Estrich so vermeintlich getrocknet, hatte Gundula Hermeking von der Abteilung Tiefbau des Rathauses kürzlich dem Stadtrat berichtet.

Nasses Holz und Gipskarton entpuppten sich als Schimmelherde

Der Estrichaufbau war 1995 verstärkt mit Naturmaterialien ausgeführt worden. Holz und Gipskarton stellten sich aber bei dem Wasserschaden als schimmelanfällig heraus. Also sollte heuer im Sommer eine grundlegende Erneuerung erfolgen. Da kam es zu einem erneuten Wasserschaden. Mitte Juli hat es die südliche Hälfte des Erdgeschosses getroffen sowie den südlichen Keller. Ursache war diesmal laut Hermeking eine mangelhafte Installation einer Leitung aus dem Jahr 1995. Damals war das gesamte Gebäude generalsaniert worden. Die Beseitigung des Schadens wird 185.000 Euro kosten, wobei noch nicht ganz klar ist, wie viel davon die Versicherung übernehmen wird. Bis Jahresende sollen die Arbeiten fertig sein.

