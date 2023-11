Mindelheim

vor 17 Min.

Ein Zufall im KZ hat seinem Vater das Leben gerettet

Josef Strzegowsik von der jüdischen Gemeinde Augsburg spricht in der evangelischen Johanneskirche in Mindelheim. Er zeigt einen Chanukka-Leuchter.

Plus Der Gabbei Josef Strzegowski sprach in Mindelheim über jüdisches Leben. Er tat dies in einer Kirche und verband damit das Bekenntnis, Brücken zu bauen.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Kann man als Jude nach dem Holocaust in Deutschland weiterleben? Sechs Millionen Frauen, Männer, Kinder und Greise wurden von den Nazis ermordet. Josef Strzegowski ist Jude, Jahrgang 1955. Sein Vater gehörte zu den allenfalls 20.000 bis 30.000 Juden, die das systematische Morden überlebt haben. Auch Josef Strzegowski hat sich diese Frage gestellt und beantwortet: Er ist 1989 von Augsburg nach Israel ausgewandert, und doch wiedergekommen.

Ursula Kiefersauer zeigt Mitgefühl mit allen Opfern

Auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung Unterallgäu war der enge Mitarbeiter von Rabbiner Henry Brandt nach Mindelheim gekommen. Die KEB-Vorsitzende Ursula Kiefersauer hatte den Besuch des Gabbai im Januar eingefädelt. Die aktuellen Ereignisse des Hamas-Terrors und des Gegenschlags der israelischen Armee im Gaza-Streifen waren damals nicht absehbar. Alle wollten ein Leben in Sicherheit – Christen, Moselms und Juden, sagte Kiefersauer. Sie zeigte mit allen Opfern Mitgefühl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen