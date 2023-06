Einbrecher erbeuten mehrere Tausend Euro

Mit brachialer Gewalt wurde die Tür eines Bauernhauses in Mindelheim aufgebrochen.

Einen Einbruch meldet die Polizei aus Mindelheim. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in einen Bauernhof in der Krumbacher Straße eingestiegen. Laut Polizei verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in den Stallanbau und hebelten dort mit brachialer Gewalt eine Zugangstür zum Wohnhaus auf. Dort wurden mehrere Wohnräume nach Bargeld und Wertgegenstände durchsucht. Die Täter fanden mehrere Tausend Euro in bar und konnten unerkannt entkommen.

Als die Einbrecher kamen, war das Haus in Mindelheim leer

Zum Zeitpunkt des Einbruchs war laut Polizei niemand im Gebäude. Neben dem Beuteschaden entstand auch noch ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion in Memmingen unter der Telefonnummer 08331/100-0 zu melden. (mz)