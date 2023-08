Einbrecher knacken Tresor und erbeuten hohen Bargeldbetrag

Hohe Beute machten unbekannte Einbrecher, die einen Tresor in einem Schrott- und Metallhandel in Mindelheim aufgebrochen haben. Die Kripo sucht jetzt Zeugen.

Ein hoher dreistelliger Eurobetrag fiel Einbrechern in die Hände, die im Zeitraum von Dienstag, 12 Uhr, bis Mittwoch, 11.50 Uhr, in die Geschäftsräume eines Schrott– und Metallhandels in der Georgenstraße in Mindelheim eingedrungen sind. Die Täter hebelten eine Tür auf und öffneten mit einem Trennschleifer einen Tresor. Die Tresorknacker konnten im Anschluss unerkannt flüchten, so die Kripo Memmingen.

Die Kripo Memmingen sucht mögliche Zeugen zum Einbruch in den Mindelheimer Schrotthandel

Am Gebäude sowie am Tresor entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen, insbesondere die Spurensicherung, wurde durch den Kriminaldauerdienst der Kripo Memmingen geführt und zu weiteren Ermittlungen an das zuständigen Fachkommissariat übergeben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sollen sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter Telefon 08331/100-0 melden. (mz)