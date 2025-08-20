Einbrecher schlägt Balkontür ein

Einbrecher waren in Mindelheim unterwegs. Laut Polizei hat ein Nachbar in der Scheifelestraße eine offene Balkontür bemerkt. Er wusste, dass die Bewohnerin im Urlaub war und verständigte einen Angehörigen. Dieser ging in die Wohnung und stellte fest, dass die Tür eingeschlagen und alles durchwühlt worden war. Daraufhin verständigte er die Polizei. Ob der Einbrecher etwas entwendet hat, ist bislang nicht bekannt. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Wann der Einbrecher zugeschlagen hat, ist unklar. Der Tatzeitraum beläuft sich auf rund drei Wochen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

Ulf Lippmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87719 Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis