Einbrecher stehlen Geld aus einem Lokal

Es gelang den Tätern nicht, Spielautomaten zu knacken, dafür richten sie beim Einbruch in Mindelheim beträchtlichen Sachschaden an.

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag ein Fenster eines Lokals in der Mindelheimer Kornstraße auf und verschafften sich so Zugang. Laut Polizei versuchten sie, zwei Geldspielautomaten aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Weiterhin wurde eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Der Beuteschaden wird auf etwa 400 Euro, der Sachschaden auf 1.200 Euro geschätzt. Zeugen, die in der Tatnacht etwas beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)