Einbrecher stehlen nichts, hinterlassen aber großen Schaden

In einer Mindelheimer Bäckerei wurde eingebrochen. Laut Polizei stiegen die Täter bereits vergangene Woche in der Nacht auf Donnerstag in das Gebäude ein, nachdem sie sich gewaltsam Zugang verschafft hatten. Auch im Inneren des Gebäudes wurden mehrere Türen aufgebrochen. Gestohlen wurde letztendlich nichts, die Einbrecher hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. (mz)

