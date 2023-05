Einbrecher stehlen Tresor mit viel Bargeld aus einem Haus in Mindelheim

Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus in der Mindelheimer Georgenstraße eingestiegen und haben einen Tresor gestohlen. Der wurde kurze Zeit später gefunden.

Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 5 und 8.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Mindelheimer Georgenstraße eingebrochen und haben einen Tresor gestohlen, in dem sich viel Geld befand.

Laut Polizei ist der Bewohner des Hauses nicht daheim gewesen, als ein oder mehrere Einbrecher sich gewaltsam Zutritt verschafften. Gestohlen wurde ein Tresor, in dem sich laut Polizei ein "hoher fünfstelliger Bargeldbetrag" befand. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter ein Fluchtfahrzeug benutzten, mit dem sie den Tresor abtransportieren konnten. Am beschädigten Fenster entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Der gestohlene Tresor wurde kurze Zeit später entdeckt

Noch während Beamte der Polizeiinspektion Mindelheim den Einbruch aufnahmen, bemerkten aufmerksame Zeugen gegen 8.45 Uhr in unmittelbarer Nähe zur Autobahn-Anschlussstelle Buchloe-West an der A96 zwei oder drei verdächtige Personen in einem Waldgebiet. Dort fanden Beamte kurze Zeit darauf den entwendeten Tresor - allerdings aufgetrennt und ohne das Bargeld.

Die Täter konnten mit der Beute unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei Memmingen bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Georgenstraße oder im Bereich der Anschlussstelle Buchloe-West wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 08331/1000 zu melden.