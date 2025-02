Einbrecher wollen keine Backwaren, sondern nur Bargeld

Nicht auf frische Backwaren, sondern nur auf Bargeld haben es Einbrecher abgesehen, die in eine Bäckereifiliale in Mindelheim eingedrungen sind. Wie die Polizei Mindelheim erst jetzt mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Freitag, 24. Januar, 18 Uhr, und Samstag, 25. Januar. Offenbar noch während dort gearbeitet wurde, drangen die Täter unbemerkt in die Verkaufs- und Büroräume ein. Als am Samstagfrüh um 4 Uhr der nächste Arbeitstag in der Bäckerei beginnen sollte, entdeckten die Mitarbeiter den Einbruch. Die Einbrecher hatten die Räume durchsucht und Bargeld in nicht genannter Höhe gestohlen. Da sich die Filiale an einer stark befahrenen Straße befindet, hofft die Polizei auf Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. Um welche Straße genau es sich dabei handelt, teilte die Polizei jedoch nicht mit. (mz)

