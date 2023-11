Mindelheim

18:00 Uhr

Sie wollen Einbrechern das Leben so schwer wie möglich machen

Plus Ein Einbruch ist für Betroffene ein Albtraum. Mindelheimer hat es in jüngster Zeit vermehrt getroffen. Die Polizei geht deshalb auf die Hausbesitzer zu.

Von Johann Stoll Artikel anhören Shape

Die Dämmerung hat eingesetzt, von oben prasselt der Regen nieder. Es ist ein ungemütlicher Novembertag, der zur Neige geht. Dunkle Gestalten sind zu sehen, die von Haustür zu Haustür in der Mindelheimer Siedlung gehen. Nur wer wirklich muss, ist an diesem Spätnachmittag im November in dieser Wohnsiedlung im Nordwesten der Kreisstadt unterwegs. Kaum Passanten sind anzutreffen, nur einmal biegt ein Radfahrer in die Straße ein und gelegentlich ein Auto. Jedes zweite Haus ist dunkel, in den anderen brennt spärliches Licht. Das ganze Viertel macht um kurz nach 17 Uhr einen ausgestorbenen Eindruck. Einbrecher lieben solche Tage, wenn sie im Schutz der Dunkelheit ihren finsteren Geschäften nachgehen.

Hinter der Gardine späht der wachsame Nachbar

Nur im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses bewegt sich ganz vorsichtig eine Gardine in einem dunklen Zimmer, kaum wahrzunehmen vom Gehweg gegenüber. Der wachsame Nachbar schaut, was da los ist. Die dunklen Gestalten macht er schnell als Polizeibeamte in Uniform aus, die zu Fuß von Haustür zu Haustür gehen. Was machen die da? Warum ist so viel Polizei in dem Viertel unterwegs?

