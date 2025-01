Einbruch in der Bahnhofstraße: Die Polizei sucht Zeugen

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf vergangenen Freitag in ein Bürogebäude in der Bahnhofstraße eingestiegen. Laut Polizei verschafften sie sich über eine Seitentür gewaltsam Zugang. Aus den Büroräumen entwendete der oder die Täter Bargeld, ein Tablet und eine Aktentasche im Gesamtwert von etwa 2000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08261/76850 zu melden. (mz)

