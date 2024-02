Einbruch in Firma: Täter machen reiche Beute

Auf rund 100.000 Euro schätzt die Polizei den Wert der gestohlenen Metallwaren, die Einbrecher aus einem Mindelheimer Unternehmen gestohlen haben.

Mindestens vier unbekannte Täter sind laut Kripo Memmingen am vergangenen Wochenende in einen Gewerbebetrieb im Industriegebiet am südöstlichen Stadtrand von Mindelheim eingebrochen. Die Täter stiegen über das Dach in die Firma ein, stiegen vom Dach ins Innere des Gebäudes ab und richteten so schon einen Sachschaden von rund 30.000 Euro an. Sie hatten es auf Metallwaren im Wert von mindestens 100.000 Euro abgesehen. Die Einbrecher flüchteten über eine angrenzende Wiese in südliche Richtung. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen hat die Ermittlungen zur Ergreifung der Täter aufgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Abtransport der Diebesbeute mit einem Fahrzeug erfolgte. Das Fahrzeug könnte an einem angrenzenden Feldweg im Bereich des Heimenegger Weges abgestellt worden sein. Sachdienliche Hinweise werden jederzeit unter der Telefonnummer 08331/100-0 entgegengenommen. (mz)