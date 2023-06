Einbruchsserie rund um Mindelheim

Die Kripo ermittelt in zwölf Fällen rund um Mindelheim. Die Täter schlagen vor allem auf dem Land zu.

Insgesamt zwölf Einbrüche wurden der Polizei Mindelheim seit dem vergangenen Wochenende gemeldet. Die Kripo Memmingen hat die Ermittlungen in dieser Serie übernommen. Laut Polizeibericht schlagen die Täter vor allem im ländlichen, wenig besiedelten Bereich zu. Ziel sind häufig frei stehende Anwesen oder Betriebe, bei denen Fenster angebohrt werden, um an den Schließmechanismus zu kommen. Die Tatzeiten liegen zwischen Freitag, 23. Juni, und Dienstag, 27. Juni. Am frühen Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr hat ein Bewohner einen Mann bemerkt, der versuchte, in das Haus einzudringen. Er brüllte ihn an und schlug ihn so in die Flucht. Einfache und wirksame Sicherungsmaßnahmen sind laut Polizei auch bewegungsgesteuerte, starke Lampen und Scheinwerfer. Streifen der Polizei Mindelheim sind verstärkt im ländlichen Umland unterwegs und bitten auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat auswärtige Personen ohne erkennbaren Bezug gesehen oder verdächtiges Verhalten wie Fotografieren oder Auskundschaften beobachtet? Wenn Fahrzeuge im Spiel sind, wird gebeten, das Kennzeichen zu notieren. Die Polizei betont jedoch, sich nicht selbst in Gefahr zu bringen, sondern lieber den Notruf 110 zu wählen. (mz)