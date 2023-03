Oberstufentheater zeigt einen eindrucksvollen Weltuntergang

Das Oberstufentheater des Gymnasiums am Maristenkolleg wagt sich an das Stück "Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein' Fall mehr lang" - und wird für diesen Mut belohnt.

Kann ein „Weltuntergang“ humorvoll, satirisch oder bitterböse beschrieben werden? Was würden die Menschen tatsächlich tun, käme ein Komet aus dem Weltall ihrem geliebten Heimatplaneten zu nahe und bedrohe sie? Was, wenn es zu einer solch unvorstellbaren Apokalypse käme? Autor Jura Soyfer schilderte das 1936 in seinem Erstlingswerk „Der Weltuntergang oder Die Welt steht auf kein’ Fall mehr lang“ in dramatischer und herrlich satirischer Weise in elf Bildern. Die 20 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe des Maristenkollegs Mindelheim spielten diese Szenen sehr eindrucksvoll in der Inszenierung von Lehrer Jochen Schuster.

Der große Saal im Maristenkolleg füllte sich bei der Premiere

Er brachte dieses Oberstufentheater auf die Bühne unter der Studienkirche. Bereits bei der Premiere füllte sich der Saal zur großen Freude der Protagonisten. Die musikalische Untermalung und Lieder komponierte Philipp Schneider. Ausgeführt wurden die Beiträge von Bernhard Hess und den Musikerinnen Lisa-Marie Leinsle und Emily Schultheiß von der Band. Doch bevor sich beim Stück alles um die Sonne, ihre Planeten und das Geschehen auf der Erde drehte und sich der Vorhang auf der Bühne beiseiteschob, standen dort zwei Tische und drei Stühle, eine Gruppe links und eine rechts. Sie stellte ein Klassenzimmer dar, in dem Schülerinnen auf ihren Lehrer (Jochen Schuster) warteten. Er betrat die Bühne, die Schülerinnen standen auf und begrüßten ihn mit „Guten Morgen“. Lehrer Schuster blickte ins Publikum und erwartete von ihm, ebenfalls aufzustehen und ihn zu begrüßen. Das machten die Gäste lachend mit. Die Erwartungshaltung wuchs.

Komet Konrad alias Antonia Harzenetter. Foto: Maria Schmid

Eine Schülerin hatte ein Referat zu halten – es begann das Stück nach dem Bericht über den Schriftsteller, einem Blick in den Himmel zur Sonne und ihrer Planeten Saturn (Laetitia Müller), Mars (Konstantin Schories), Venus (Deana Lemmer) und dem Mond (Lennard Frischholz). Die Sonne machte sich große Sorgen um die Erde und meinte: „Ich weiß nicht recht. Irgendeine ekelhafte Dissonanz.“ Sie sagte: „Auch ihr Gesicht hat sich sonderbar verändert.“ Die Erde sei „aus dem Sphärentakt gefallen“. Der Mond befand: „Die Erde ist krank.“ Der vorbeiwandernde Komet Konrad bekam die Aufgabe, die Erde zu rammen und die Menschheit auszulöschen. Verwirrende Nachrichten kamen aus allen Gegenden der Erde. Das rief Professor Guck (Katharina Sardelic) auf den Plan. Niemand wollte seine Erfindung ernst nehmen um das Unheil abzuwenden.

Professor Guck alias Katharina Sardelic und der "Führer" Linus Voldenauer. Foto: Maria Schmid

Großartige Interpretation des Oberstufentheaters des Gymnasiums am Maristenkolleg Mindelheim

Der „Führer“ (Linus Voldenauer) meinte: „Bloß kein liberalistisches Gequassel! Weltjudentum, Freimaurerei und Bolschewismus haben einen Kometen entsandt: einerseits um die Welt gleichzeitig zu vernichten und zu beherrschen, andererseits um unser Volk durch fremdplanetarische Einflüsse zu zersetzen.“ Diskussionen entstanden, doch die Diplomaten und Beamten hörten nicht auf den Professor. Schließlich sang er mit einer großartigen Stimme, ganz im Klangbild nach Kurt Weill: „Ihr habt in meinen Schädel tausend Formeln verstaut, ihr gabt mir die Weisheit mit Löffeln zu fressen, ihr habt mir die modernsten Apparate gebaut, um die Schöpfung zu vermessen…..“. Einfach großartig interpretiert.

Lennard Brück als Dieb und Katharina Sardelic als Professor Guck. Foto: Maria Schmid

Venus Diana Lemmer und Saturn Laetitia Müller. Foto: Maria Schmid

So auch die Straßensängerinnen Mia Lerch und Nina Kelava mit dem Lied „Gehn ma halt a bisserl unter…“. Die Menschen nahmen alles nicht so ernst und gingen weiter ihren Tagesabläufen nach. Und das Ende vom Ende? Der Komet brachte es nicht über sich, die Erde zu zerstören und flog vorüber. Jura Soyfer wurde am 8. Dezember 1912 in Charkow, im Gouvernement Charkow, im Russischen Kaiserreich, geboren. Er starb am 16. Februar 1939 im Konzentrationslager Buchenwald. In den 1930er Jahren war er ein politischer Schriftsteller in Österreich und publizierte in mehreren Zeitschriften. Er verfasste insgesamt fünf Stücke und drei erhaltende Szenen, die bis heute aufgeführt werden. So auch dieser „Weltuntergang“ vom Oberstufentheater des Maristenkollegs. Sie erhielten kräftigen Applaus. Die Gäste waren berechtigterweise sehr begeistert.

Jochen Schuster Foto: Maria Schmid





Darstellerinnen und Darsteller:

Kosmos:

Sonne: Anastasia Tokareva; Saturn: Laetitia Müller; Mars: Konstantin Schories; Venus: Diana Lemmer; Mond: Lennard Frischholz; Komet Konrad: Antonia Harzenetter

Links Konstantin Schories als Mar, daneben Mond Lennard Frischholz. Foto: Maria Schmid





Erde:

Professor Guck: Katharina Sardelic; Journalistin, Polizistin: Anna Ziegler; Journalist, Millionär Rockford: Elias Krumm; Journalistin, Selbstmörderin: Nathalie Sirch; Schülerin, Journalistin, Mrs. Redford: Mia Ziehensack; Nachrichtensprecher, Dieb, Rausschmeißer: Lennard Brück; Nachrichtensprecherin: Anastasia Tokareva; Nachrichtensprecherin, Sekretärin: Lena Fischer; Führer, deutscher Beamter: Linus Voldenauer; Fotograf: Konstantin Schories; Diplomatin: Diana Lemmer; Diplomat, Weltuntergangsprediger: Bagas Safitri; englischer Beamter, Nachrichtensprecher: Clemens Dirscherl; französische Beamtin, Straßensängerin: Mia Lerch; österreichischer Beamter: Lennard Frischholz; Straßensängerin, Filmstar: Nina Kelava; Jungfer, Journalistin: Magdalena Walter; Schüler, Papagei, Schriftsteller: Mehmet Varan

Band: Lydia Hartmann, Lisa-Marie Leinsle, Selina Schaaf; Lea Schneider, Emily Schultheiß

Plakatentwurf: Mia Ziehensack

Licht & Ton: Clemens Dirscherl

Musik: Komponist Philipp Schneider, Dr. Bernhard Hess, Werner Myslik

Inszenierung: Jochen Schuster