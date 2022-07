Mindelheim

08:00 Uhr

Eine dankbare Mindelheimer Schulleiterin verabschiedet sich

Plus Maria Schmölz war 36 Jahre lang am Maristenkolleg. Warum sie kurz vor ihrem Abschied in ihrer Klasseden Kochlöffel geschwungen hat und was sie jetzt vorhat.

Von Johann Stoll

Schon als Erstklässlerin stand für Maria Schmölz fest: Ich werde Lehrerin. Das hat sie dann auch durchgezogen. Nach dem Abitur studierte sie Realschule in Augsburg und war dann heilfroh, eine Stelle im Maristenkolleg als Deutsch- und Geschichtslehrerin gefunden zu haben. In den 80er Jahren waren Lehrerstellen rar und nur mit viel Glück zu bekommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

