Eine Entdeckungsreise zu den schönsten Ecken des Unterallgäu

Das Schöne liegt so nah. Und manchmal ist es gut, wenn jemand den Appetit auf unsere Region weckt. Meisterköche sind die Macher des Unterallgäu Journals.

Auf 130 prall gefüllten Seiten, die reich bebildert sind, finden sich im aktuellen Heft des Unterallgäu Journals spannende Einblicke in die Schönheiten des Landkreises. Es ist eine einzige Liebeserklärung an das Unterallgäu. Vom Schwäbischen Turmuhrenmuseum in Mindelheim wird zum Beispiel erzählt und welche Schätze es dort zu entdecken gibt. In Zeiten, in denen das englische Königshaus einen neuen Monarchen bekommen hat, darf auch eine Geschichte über eine Unterallgäuer Königin nicht fehlen. Die bayerische Jagdkönigin Felizitas Schauer aus Bad Wörishofen erzählt aus ihrem Alltag als Botschafterin der Jagd.

Ein Bericht erinnert an Walter Feil vom Naturlehrgarten

Berichtet wird auch die Geschichte des Naturlehrgartens von Mindelheim, der seinesgleichen in ganz Schwaben sucht. Der kürzlich verstorbene Gründer Walter Feil hat so noch ein besonderes Denkmal erhalten. Natur erleben lässt sich auch an den Badeseen in der der Region, von denen die schönsten vorgestellt werden.

Wer mehr Fakten über das Unterallgäu wissen möchte, bekommt dies auf zwei Seiten geboten. Zum Beispiel die Frage, wie viele Menschen zum Stichtag 30. Juni 2022 im Landkreis lebten. Es waren 149.232.

Das Krokodil von Tussenhausen

Auch Kunst und Kultur dürfen nicht fehlen. Gleich auf mehreren Seiten werden kuriose Kunstgegenstände präsentiert, darunter ein hölzernes Krokodil, das bei Tussenhausen daheim ist. Aber auch die Natur selbst kann als Gestalter in Erscheinung treten, wie Fotos von Häusern zeigen, die von Grün überzogen sind wie beispielsweise in Hasberg.

Zur Heimat gehört auch die Mundart. Und so ist es nur konsequent, wenn die Enkelin des großen Heimatdichters Poldl Schuhwerk, Julia Schuhwerk-Zerle, von ihrem Großvater erzählt. Nicht fehlen dürfen auch der Wunderheiler Sebastian Kneipp aus Bad Wörishofen und der Astronom Christoph von Scheiner, die in dem Heft in eigenen Geschichten vorkommen.

Einblicke besonderer Art gibt auch die Familie Striebel aus Kirchheim. Sie hat die alte Sölde im Fuggermarkt in ein behagliches Wohnhaus umgewandelt. Wer bei der Hausbesichtigung dabei sein will, bracht nur zum Unterallgäu Journal greifen.

Das Wichtigste über das Frundsbergfest in Mindelheim

Das Wichtigste vom Frundsbergfest rundet das Heft ebenso ab wie ein Bericht über den Trachtlernachwuchs, die Gastronomie und geheimnisvolle Orte.

Das beliebte Freizeitmagazin aus dem Mindelheimer Verlag Hans Högel KG erscheint bereits zum 24. Mal.

Die neue Ausgabe des Freizeitmagazins "Unterallgäu Journal“ liegt ab heute in den Geschäftsstellen der Mindelheimer Zeitung in Bad Wörishofen und Mindelheim, im Landratsamt Unterallgäu, in den Kultur- und Tourismusbüros sowie an vielen weiteren Stellen im Landkreis kostenlos aus.