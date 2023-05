Mindelheim

Eine ganz besondere Feier: Taufe am Mindelsee

Pfarrerin Henriette Zeeb nahm am Mindelsee zehn Kinder und Jugendliche in die Gemeinde auf. Taufen ließen ihre Tochter Franziska und ihren Sohn Björn auch Anna und Dominik Rudolph.

Taufen unter freiem Himmel an einem See oder Fluss, das weckt Erinnerungen an biblische Zeiten. Auch die evangelisch-lutherische Johannesgemeinde in Mindelheim bot getreu ihrem Motto "Kirche in Bewegung" erstmals diese Form der Taufe an und verband sie mit einem Familienfest. Am Mindelsee nahm Pfarrerin Henriette Zeeb in Vertretung ihrer erkrankten Kollegin Kaitia Frey zehn Kinder und Jugendliche im Alter von sechs Monaten bis 15 Jahren in die Gemeinschaft der Christen auf.

Dabei verzichteten die Täuflinge und ihre Eltern darauf, mit dem gesamten Körper ins Wasser einzutauchen, sie gingen lediglich knietief ins Wasser und traten dabei in große Fußstapfen. Denn auch Jesus wurde von Johannes im Fluss Jordan getauft. Daniela und Peter Weber waren mit ihren Kindern eigens aus Dortmund angereist. "Als gebürtiger Mindelheimer war es mir ein wichtiges Anliegen, dass meine dreieinhalb Jahre alte Tochter Lotta in meiner Heimatstadt getauft wird", erklärte Peter Weber.

