Eine kleine Mindelheimerin und ihre Faszination für Pharaonen

Plus Wie sehr sich die Mindelheimer Vorschülerin Amelie für das alte Ägypten interessiert, zeigt ein Werk, das sie im Marcellin-Champagnat Kindergarten gebastelt hat.

Geheimnisvolle Pyramiden, die aus der Wüste aufragen, schwer zu entziffernde Hieroglyphen und die Sitte der Mumifizierung – die Zeit des Alten Ägyptens. Die Cheopspyramide ist als einzig noch erhaltenes Weltwunder aus der Antike international bekannt und fasziniert Jung und Alt. Die Geschichte des Landes ist teilweise überliefert und begeisterte die Vorschülerin Amelie so sehr, dass sie sich entschloss, das Land nachzubasteln.