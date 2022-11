Eine kleine Schwester für die große Orgel in Mindelheim

Plus In der Mindelheimer Stadtpfarrkirche gibt es künftig eine Chororgel. Dass sie im Altarraum steht, ist nicht die einzige Besonderheit.

Die große Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Stephan bekommt eine kleine Schwester. Seit Ostern dieses Jahres sind Orgelbauer Siegfried Schmid aus Knoddenried und vier Mitarbeiter damit beschäftigt, im linken Seitenchor der Kirche eine kleine „Königin der Instrumente“ zu installieren. Wenn man nach links oben schaut, fällt einem bereits das Schwellergehäuse mit seinen Jalousien ins Auge. Auch die ersten Pfeifen der 13 Register sind bereits darin platziert.