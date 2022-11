Der Winter naht im Unterallgäu: So wechselt man die Räder richtig

Der Winter naht und es ist höchste Zeit, die Winterreifen aufzuziehen. Expertinnen aus Mindelheim geben Tipps, worauf man bei der Montage achten muss.

Zwar lässt der „richtige Herbst“ noch immer auf sich warten, aber es ist wieder an der Zeit: Die Reifen müssen gewechselt werden. Viele versuchen selbst, die Sommer- durch Winterreifen zu ersetzen, aber man muss aufpassen, denn man kann dabei einiges falsch machen. Das bestätigen Petra Ultsch, Chefin der Meggenrieder GmbH in Mindelheim, und ihre Mitarbeiterin Cornelia Rettenmayer, die sich bestens mit Autoreifen auskennen.

Da wäre zum Beispiel der Spruch „Von O bis O“, der daran erinnert, dass Winterreifen von Oktober bis Ostern die richtige Wahl sind. „Als Richtwert ist das ungefähr schon passend, aber man musss auch die Witterungsbedingungen beachten“, sagt Petra Ultsch und erläutert, dass Winterreifen aufgezogen werden sollten, wenn die Temperatur längere Zeit unter sieben Grad Celsius liegt. Damit beim Radwechsel zuhause nichts schiefgehen kann, geben die Fachleute von Meggenrieder weitere Tipps: „Es fängt schon an, dass man das Auto richtig aufbocken muss“, erklärt Mitarbeiter Denny Steinberg. „Die Handbremse muss angezogen sein und der Wagen sollte waagrecht stehen.“ An allen Autos gibt es zudem Markierungen, die zeigen, wo der Wagenheber angesetzt werden kann. An diesen Punkten sollte dem Auto nichts passieren, da der Rahmen dort verstärkt ist.

Alte Reifen sind eine große Gefahr

Auch die Reifen selbst müssen kontrolliert werden: Sind sie noch geeignet oder auch schon zu alt? „Reifen, die schon zwanzig Jahre unbenutzt daheim liegen, können nicht mehr verwendet werden. Die werden spröde und rissig“, warnt Petra Ultsch, „Das kann gefährlich werden, denn sie können platzen.“ Deshalb sollte man auf die DOT-Nummer schauen, die auf dem Reifen angegeben ist. Dort kann man das Produktionsjahr und die Kalenderwoche der Herstellung ablesen.

Wenn die Reifen jünger als sechs Jahre sind, wird das Profil betrachtet: Eine zu geringe Profiltiefe führt zu Rutschgefahr bei Regen. Diese ist messbar. Wenn aber kein Profiltiefenmesser dafür zur Hand ist, könne man sich an der Markierung des Reifenprofils orientieren. Diese gibt an, ob die Reifen noch fahrtauglich sind. Das gesetzliche Minimum ist dabei 1,6 Millimeter. Ultsch dagegen empfiehlt eine Grenze von drei Millimetern, denn bei allem darunter sei der Grip zu schlecht. Winterreifen sollten sogar mindestens fünf Millimeter Profil haben. Auch der richtige Luftdruck ist entscheidend. Dieser sollte regelmäßig kontrolliert werden. „Sowohl zu viel, als auch zu wenig Luft ist auf der Fahrbahn sehr gefährlich und kann zu Schäden führen“, so die Meggenrieder-Chefin. Denny Steinberg gibt auch den Tipp: „An jedem Auto ist eine Informationstabelle zum optimalen Luftdruck angebracht, an die man sich halten kann. Das kann am Autotürrahmen oder auch woanders sein – im Fahrzeugheft findet man auf jeden Fall etwas dazu.“

Die Räder müssen richtig angeschraubt werden

Nun stimmen alle Merkmale der Reifen und sie können angebracht werden, aber mit Vorsicht, denn nötig sind hierbei aber die richtigen Radschrauben. „Wenn diese nicht passen, werden sie oft fälschlicherweise mit Gewalt reingebohrt“, warnt Steinberg. „Das führt dazu, dass die Felgenlöcher kaputt gemacht werden.“ Um dies zu vermeiden, sind die richtigen Schrauben mit der richtigen Herangehensweise essenziell: Wenn das Auto noch angehoben ist, werden die Räder handfest angeschraubt. Sobald die Reifen beim Herablassen des Wagens auf dem Grund aufkommen, werden die Schrauben mit einem Drehmoment-Schlüssel angezogen. Ob Vorder- oder Hinterreifen vertauscht werden können und welche Unterschiede es dabei gibt, erklärt Petra Ultsch ebenfalls: „Es ist tatsächlich kein Problem, Reifen zu vertauschen. Die Vorder- und Hinterreifen werden je nach Auto und seinem Antrieb nicht gleichmäßig abgenutzt. Deshalb sollte sogar getauscht werden, damit sich die Abnutzung wieder ausgleicht.“

Manche sparen sich diesen Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen gänzlich, indem sie Ganzjahresreifen benutzen. Für Personen, die nur ab und zu und nicht bei jeder Witterung fahren, kann Ultsch Ganzjahresreifen empfehlen. Aber für Menschen, die jeden Tag Auto fahren müssen und viele Kilometer hinter sich lassen, sind diese nicht empfehlenswert. Ihr Profil ist für Schneeverhältnisse nicht so griffig wie das Profil der Winterreifen. „In dem Fall sollte man wirklich auf gute Qualität achten und lieber Sommer- und Winterreifen kaufen. Das ist sicherer“, rät Petra Ultsch. Bei Unsicherheit beim Thema Reifenwechsel sollte man besser Experten um Rat fragen. „Reifen sind eine Lebensversicherung“, betont Cornelia Rettenmayer und rät, trotz der derzeitigen Preissteigerungen nicht an der falschen Stelle zu sparen.