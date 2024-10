Eine Mindelheimerin gehört zu den „Grünen Engel“

Silke Lotterbach aus Mindelheim gehört jetzt zu den „Grünen Engeln“ Bayerns. Mit der Auszeichnung, die aus einer Urkunde und einer Ehrennadel besteht, würdigt das Bayerische Umweltministerium vorbildliche Leistungen in den Bereichen Umwelt und Verbraucherschutz. Silke Lotterbach ist stellvertretende Vorsitznde der Bund-Naturschutz-Ortsgruppe Mindelheim und der Kreisgruppe Memmingen-Unterallgäu. In seiner Laudatio beim Festakt im Rokoko-Saal der Regierung von Schwaben in Augsburg hob Umweltminister Thorsten Glauber besonders ihr Projekt „Jeder Quadratmeter zählt“ hervor. Darin hatte sie die Bürgerinnen und Bürger seit 2019 dreimal dazu ermuntert, selbst zu mehr Artenvielfalt beizutragen. „Sie bringen Artenschutz im wahrsten Sinne des Wortes in die Fläche“, lobte Glauber. Das kleinste Projekt war eine Wildblumen-Schale mit 0,18 Quadratmetern, das größte ein 52.000 Quadratmeter großes Dinkelfeld. In seiner Rede betonte Glauber die große Bedeutung des Ehrenamts für den Umwelt- und Naturschutz: „Sie erhalten die Grundlage dessen, was wir trinken, worauf wir für eine Ernte anbauen, die Luft, die wir atmen, das Wasser unserer Flüsse und Seen.“ Beim Thema Energiewende würden „Luxusdebatten über das ästhetische Empfinden der Menschen“ geführt, obwohl sie alternativlos sei.

