Eine Mindelheimerin malt gegen ihre eigenen Ängste

Optimismus ist ihr Lebensmotto: Karin Polczyk malt farbenfrohe Cartoons über ernste Themen.

Karin Polczyk ist Künstlerin aus Leidenschaft. Als gelernte Textilmustergestalterin wollte sie eigentlich ihre Leidenschaft zum Beruf machen, doch das Leben ließ sie einen anderen Weg beschreiten, heute arbeitet die 57-Jährige in der Dialysestation in Mindelheim, wo aktuell rund 70 Menschen betreut werden.

Wie geht es Ihnen in Ihrem Beruf, wo Sie ja immer mit Hochrisikopatienten zu tun hatten?

Polczyk: Wir haben natürlich mit mehr Ängsten zu tun seit Beginn der Corona-Pandemie.

Die Impfthematik beschäftigte Sie in diesem Bereich ja auch, oder?

Polczyk: Das ist richtig. Ich muss zugeben, dass ich anfangs auch Angst vor der Impfung hatte. Die habe ich dann in meinen Bildern thematisiert.

Hilft es Ihnen, zu malen?

Polczyk: Auf jeden Fall. Ich denke auch in Bildern. Ich kann mich nicht so gut ausdrücken, aber in meinen Bildern kann ich alles verarbeiten und dann ablegen. Eben auch die eigenen Ängste.

Was hat Ihnen neben der Kunst geholfen?

Polczyk: Unsere Ärzte. Sie haben viel mit uns geredet. Es gab keinen Druck, dafür Verständnis und immer ein offenes Ohr für unsere Fragen.

Sie sind eigentlich gelernte Textilmustergestalterin?

Polczyk: Ja, genau. Mit 17 hab ich den zweiten Platz bei einem Wettbewerb gewonnen. Ich wollte unbedingt künstlerisch arbeiten, doch dann bekam ich mit 21 eine schwerstbehinderte Tochter und mein Leben nahm einen komplett anderen Verlauf.

Was bedeutete das für Sie?

Polczyk: Ich habe mich medizinisch in das Thema eingearbeitet, um zu wissen, was mit meiner Tochter passiert. Als sie zwölf war, musste ich die schwerste Entscheidung meines Lebens treffen. Ein sehr komplizierter Eingriff sollte gemacht werden, aber ich entschied, dass sie sterben darf. Zwei Jahre später ist meine Tochter gestorben und ich habe für mich herausgefunden, dass ich anderen Menschen helfen will, also ließ ich mich zur Krankenschwesterhelferin ausbilden und arbeitete zwei Jahre im Pflegedienst. Als ich selbst einen Unfall hatte und meine Mobilität dadurch eingeschränkt wurde, wechselte ich in die Dialyse.

Das klingt nach einem sehr mutigen Lebensweg. Sie malen vorwiegend farbenfrohe Cartoons über ernste Themen wie Transplantation, Impfen, der Wunsch nach Zusammenhalt. Ist das Ihr Ausdruck von Hoffnung?

Polczyk: So kann man das sagen. Ich hab eigentlich immer gemalt, meist mit dem Ziel, Hoffnung zu stiften, an Zusammenhalt zu erinnern, daran, dass wir so Vieles gemeinsam schaffen können, aber ich bin sehr selbstkritisch. Ich dachte immer, ich bin nicht gut genug. Vor ein paar Jahren begann ich mit den Cartoons und als Corona anfing und mein Chef eines meiner Bilder entdeckte und in der Praxis aufhängen wollte, hatte ich die Motivation für eine ganze Serie.

Wie und wo arbeiten Sie denn?

Polczyk: Ach, hier im Wohnzimmer ist quasi mein Atelier. Ich möchte, dass meine Kunst nachhaltig ist, also besorge ich Holzplatten, schleife die ab, male dann mit Plakafarben und benütze Antikwachs zum imprägnieren.

Welcher Moment der letzten beiden Jahre war für Sie am schlimmsten?

Polczyk: Eine Demonstration direkt hier vor dem Krankenhaus gegen Impfen und Corona-Maßnahmen, während man im Krankenhaus um Menschenleben kämpfte. Am selben Tag starb der Großvater einer Kollegin an Corona. Das fand ich sehr bitter.